Talentirana Tjaša Stanko okrepila krimovke

Stankova druga strelka prvenstva

5. april 2017 ob 17:47,

zadnji poseg: 5. april 2017 ob 17:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ženski rokometni klub Krim Mercator je v svoje vrste pripeljal 19-letno slovensko reprezentantko Tjašo Stanko, ki je do zdaj igrala za Zagorje.

172 cm visoka Stankova je v pretekli sezoni za Zagorje na 18 tekmah dosegla 115 golov, odlične igre pa kaže tudi v tej sezoni, saj je za 15 zmag Zagorjank na 18 obračunih prispevala 138 golov, s čimer je trenutno druga najboljša strelka prvoligaške druščine.

"Za Tjašo vsi v slovenskem rokometu vemo, da je izredno obetavna igralka. V naš klub smo jo želeli pripeljati že pred dobrima dvema letoma. Tedaj se nam želja ni izpolnila, danes pač. Izredno sem vesel, da se je odločila, da se pridruži naši ekipi. Po pogovoru je sklenila, da je Krim Mercator v tem trenutku zanjo najprimernejši klub, saj veliko poudarka namenjamo napredku mladih. Verjamem, da se bo ob dejstvu, da bo v prihodnji sezoni naša zunanja linija precej mlajša, zlahka vklopila v novo sredino," je dejal trener Krima Uroš Bregar.

Bregar podaljšal, prišla Mavsarjeva

Pred prihodom Stankove je Krim Mercator ta teden v svoje vrste že vrnil nekdanjo kapetanko Tamaro Mavsar, ki v tej sezoni igra pri skopskem Vardarju, predtem pa sta prav tako dvoletno zvestobo klubu obljubili Črnogorka Jelena Despotović in Ukrajinka Olga Perederij. Sodelovanje s klubom so v preteklih tednih podaljšali trener Bregar in štiri pomembne članice ekipe v tej sezoni, Elizabeth Omoregie, Alja Koren, kapetanka Miša Marinček in Hrvatica Aneta Benko.

A. V.