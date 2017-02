Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Tampa Bayja so se znesli nad Los Angeles Kingsi. Foto: Reuters Tekmo smo začeli dobro, imeli smo svoje priložnosti. Vse skupaj bi se lahko razpletlo tudi drugače. Drugič zapored smo prejeli pet zadetkov in to moramo popraviti, Anže Kopitar, kapetan Los Angelesa Tekmo med Pittsburghom in Calgaryjem so odločili kazenski streli. Uspešnejši so bili Kanadčani. Foto: Reuters Hokejisti Colorada so slavili visoko zmago nad vodilno ekipo Atlantske divizije, Montreal Canadiensi. Foto: Reuters Nashville je bil s 4:2 boljši do Vancouvra. Foto: Reuters Sorodne novice Visok poraz Kraljev pri vodilni ekipi lige Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tampa s "petardo" odpihnila Kingse

Rangersi zmagali tretjič zapored

8. februar 2017 ob 07:34

Tampa - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angeles Kingsov so v noči s torka na sredo izgubili tekmo v Ligi NHL. V Tampi so klonili s 5:0, vratar gostiteljev Ben Bishop je ubranil vseh 28 strelov.

Ladja Los Angelesa se je začela potapljati v 8. minuti srečanja, ko je v polno zadel Jonathan Drouin. Ta je v samostojni akciji brez težav preigral Tylerja Toffolija in s strelom iz zapestja plošček pod prečko poslal za hrbet Petra Budaja.

V drugi tretjini so gostitelji povsem nadigrali Kalifornijce. Najprej je Nikita Kučerov sprejel dolgo podajo Vladislava Namestnikova, sam oddrsal proti Budaju in ga hladnokrvno premagal iz protinapada.

Gabriel Dumont je v 32. minuti po podaji z desne strani zadel svoj prvi gol po aprilu 2013 in povišal na 3:0, slabi dve minuti pred koncem tretjine se je še drugič med strelce vpisal Kučerov. 23-letni ruski napadalec je po Namestnikovi podaji z desne podstavil palico in plošček preusmeril v gol.

Končni izid (5:0) je sredi zadnje tretjine postavil Braydon Coburn, ki je plošček po ubranjenem strelu Drouina iz neposredne bližine pospravil v mrežo. Anže Kopitar je ob porazu svoje ekipe na ledu odigral 19 minut in 32 sekund, proti vratom nasprotnika je sprožil tri strele.

"Tekmo smo začeli dobro, imeli smo svoje priložnosti. Vse skupaj bi se lahko razpletlo tudi drugače. Drugič zapored smo prejeli pet zadetkov in to moramo popraviti," je po tekmi dejal kapetan Kopitar.

Liga NHL, tekme 7. februarja:

TAMPA BAY - LOS ANGELES 5:0

Drouin 8., Kučerov 27., 39., Dumont 32., Coburn 54.



BUFFALO - SAN JOSE * 5:4

NY RANGERS - ANAHEIM 4:1

PITTSBURGH - CALGARY ** 2:3

WASHINGTON - CAROLINA 5:0

TORONTO - DALLAS 3:1

OTTAWA - ST. LOUIS 0:6

DETROIT - COLUMBUS * 2:3

NASHVILLE - VANCOUVER 4:2

WINNIPEG - MINNESOTA 2:4

COLORADO - MONTREAL 4:0



* - po podaljšku

** - po kazenskih strelih

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 55 30 17 8 68 OTTAWA SENATORS 51 27 18 6 60 TORONTO MAPLE LEAFS 52 25 17 10 60 BOSTON BRUINS 55 26 23 6 58 FLORIDA PANTHERS 52 23 19 10 56 BUFFALO SABRES 53 22 21 10 54 DETROIT RED WINGS 53 22 21 10 54 TAMPA BAY LIGHTNING 54 24 24 6 54 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 54 37 11 6 80 COLUMBUS BLUE JACK. 52 34 13 5 73 PITTSBURGH PENGUINS 52 33 13 6 72 NEW YORK RANGERS 53 34 18 1 69 PHILADELPHIA FLYERS 54 26 21 7 59 NEW YORK ISLANDERS 51 23 18 10 56 NEW JERSEY DEVILS 54 23 21 10 56 CAROLINA HURICANES 52 24 21 7 55

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 52 35 12 5 75 CHICAGO BLACKHAWKS 54 32 17 5 69 NASHVILLE PREDATORS 53 26 19 8 60 ST. LOUIS BLUES 54 27 22 5 59 WINNIPEG JETS 56 25 27 4 54 DALLAS STARS 54 21 23 10 52 COLORADO AVALANCHE 50 15 33 2 32 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 54 33 17 4 70 ANAHEIM DUCKS 55 28 17 10 66 EDMONTON OILERS 55 29 18 8 66 CALGARY FLAMES 56 28 25 3 59 LOS ANGELES KINGS 54 27 23 4 58 VANCOUVER CANUCKS 53 23 24 6 52 ARIZONA COYOTES 51 17 28 6 40

Tekma 8. februarja:

MINNESOTA - WASHINGTON