Tampa se je po velikem preobratu približala mestom v končnici

Gourde zadel za pomembno zmago

28. marec 2017 ob 09:13

Tampa Bay - MMC RTV SLO

Hokejisti Tampa Baya so na domačem ledu v podaljšku ugnali Chicago, ki v Ligi NHL zaseda drugo mesto (5:4). Hokejisti s Floride ostajajo v boju za končnico.

Za zmago je v peti minuti dodatka zadel Yanni Gourde, ki je odigral 13. tekmo v tej sezoni in šele 15. v najmočnejši ligi na svetu, med strelce pa se je vpisal drugič. Victor Hedman je izbil ploščico, Gourde pa je mrežo zatresel po protinapadu. Tampa Bay s tem še točko zaostaja za Bostonom, ki je na mestu, ki še vodi v končnico.

Chicago je po golu Richarda Panika v 29. minuti vodil že s 4:1, nato pa sta Jonathan Drouin z dvema goloma in Anton Stralman zrežirala preobrat. Drouin je podaljšek izsilil tri minute in pol pred koncem rednega dela. Znova je podal Hedman, Drouin pa je ob igralcu več zadel z razdalje.

"Občutek je čudovit. Trdo sem delal, da sem prišel do sem. Nekaj posebnega je, da mi je uspelo priti v NHL in da lahko igram s tem fanti, res izjemno," je bil navdušen Gourde, Drouin pa je dodal: "Nismo popuščali. Igrali smo svojo igro in potem je steklo. Na tako veliki tekmi smo zaostajali že s 4:1, potem pa naredili tak preobrat. To ni majhna stvar."

Tekme 27. marca:

BUFFALO - FLORIDA 4:2

NY ISLANDERS - NASHVILLE 1:3



CAROLINA - DETROIT 3:4 - v podaljšku

TAMPA BAY - CHICAGO 5:4 - v podaljšku



ST. LOUIS - PHOENIX 4:1

CALGARY - COLORADO 4:2

Tekme 28. marca:

NEW JERSEY - WINNIPEG

BOSTON - NASHVILLE

PHILADELPHIA - OTTAWA

CAROLINA - DETROIT

COLUMBUS - BUFFALO

TORONTO - FLORIDA

MONTREAL - DALLAS

MINNESOTA - WASHINGTON

EDMONTON - LOS ANGELES

VANCOUVER - ANAHEIM

SAN JOSE - NY RANGERS

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 75 42 24 9 93 OTTAWA SENATORS 74 41 25 8 90 TORONTO MAPLE LEAFS 74 35 24 15 85 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS * 74 49 17 8 106 COLUMBUS BLUE JACK. * 74 48 19 7 103 PITTSBURGH PENGUINS * 75 46 18 11 103 WILD CARD NEW YORK RANGERS 76 46 26 4 96 BOSTON BRUINS 75 39 30 6 84 ------------------------------------- TAMPA BAY LIGHTNING 75 37 29 9 83 NEW YORK ISLANDERS 75 35 28 12 82 CAROLINA HURICANES 74 33 27 14 80 PHILADELPHIA FLYERS 75 35 32 8 78 FLORIDA PANTHERS 75 33 31 11 77 BUFFALO SABRES 76 32 32 12 76 DETROIT RED WINGS 75 31 32 12 74 NEW JERSEY DEVILS 75 27 35 13 67 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS * 76 48 21 7 103 MINNESOTA WILD * 75 44 24 7 95 NASHVILLE PREDATORS 75 39 25 11 89 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS 75 41 23 11 93 SAN JOSE SHARKS 75 42 26 7 91 EDMONTON OILERS 75 41 25 9 91 WILD CARD CALGARY FLAMES 76 43 29 4 90 ST. LOUIS BLUES 75 41 28 6 88 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 74 35 32 7 77 WINNIPEG JETS 76 34 35 7 75 DALLAS STARS 75 31 33 11 73 VANCOUVER CANUCKS 75 30 36 9 69 ARIZONA COYOTES 76 27 40 9 63 COLORADO AVALANCHE 75 20 52 3 43 * - v končnici

