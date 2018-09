Tamše: Treba je razmišljati pozitivno in vsak dan stremeti k napredku

Celjani v nedeljo proti Skjernu odpirajo Ligo prvakov

11. september 2018 ob 18:46

Celje - MMC RTV SLO

"Favoritov v slovenski ligi je veliko. Iskreno menim, da je precej ekip, ki ciljajo na vrh," pred začetkom nove sezone pravi trener slovenskih rokometnih prvakov iz Celja Pivovarne Laško Branko Tamše.

Da Tamšetove besede le niso pretirano vljudnostne do nasprotnikov, dokazuje razplet superpokala, v katerem so pivovarje presenetili krkaši. A kljub spodrsljaju v Novem mestu so serijski državni in pokalni prvaki Celjani znova prvi favoriti domačih tekmovanj.

In ker ne bodo igrali v regionalni Ligi Seha, jim bo morda več energije ostalo tudi za Ligo prvakov, kjer bodo lovili osmino finala, kjer so nazadnje igrali leta 2014. Delno tudi zaradi "varčevanja" oziroma sanacije kluba, ki je zdaj po štirih letih končana, tako da bo lažje misli povsem usmeriti v sedanjost in prihodnost.

Sezona se za vas ni začela najbolje, saj ste v finalu superpokala izgubili proti Krki. A zdi se, da je to opozorilo prišlo še pravočasno?

Vsekakor je bil naš cilj dobiti tekmo s Krko. Marsikaj je šlo narobe. A po nekaj prespanih nočeh lahko rečem, da smo tekmo izgubili v napadu. Padli smo v način igre Krke, ki je bila domačin, kar v preteklih letih ni bil primer, saj se je tekma igrala na nevtralnem terenu. Veliko je bilo prekinitev, padanja, brisanja parketa, menjave žog. Padli smo v ta ritem, čeprav smo želeli le igrati rokomet. A to v ničemer ne zmanjšuje uspeha Krke. Ne pomnim, kdaj bi na kakšni domači tekmi dosegli le 22 golov. Ni bilo veliko stvari, s katerimi bi bil zadovoljen. Kakor koli, to je zdaj za nami. V miru smo analizirali našo igro, prišli smo do določenih zaključkov in gledamo naprej.

Domače prvenstvo začenjate v sredo s tekmo proti Urbanscape Loki. Jasno je, da sta vaš cilj obe domači lovoriki, to je prvenstvo in pokal. V lanski sezoni ste se dokaj gladko sprehodili do obeh lovorik. Ali letos pričakujete težje delo in koga vidite kot svojega največjega konkurenta? Lani je bila to nekoliko presenetljivo Ribnica.

Najprej bi dejal, da lani nikakor ni bilo lahko, čeprav lestvica in točke kažejo mogoče na to, saj je bila prednost na koncu velika. A bilo je treba maksimalno delati vso sezono, maksimalno se pripraviti in odigrati vsako tekmo posebej. Celje ima zelo veliko mladih igralcev, ki imajo talent, a vse to je treba vkomponirati v celoto. Ni veliko časa, tekme si hitro sledijo druga za drugo. Novinarji in javnost morda to jemljejo kot samoumevno, a v življenju ni nič samoumevno. Vse pride le z delom in predanostjo. Čaka nas zelo zanimiva sezona, konkurenca je izenačena. Iz Celja je odšlo pet igralcev, štirje slovenski reprezentanti (Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar, Urban Lesjak, Matic Suholežnik, op. a.) in eden srbski (Luka Mitrović, op. a.). Pripeljali pa smo z izjemo Draška Nenadića in Klemena Ferlina v glavnem mlade igralce. Na pripravljalnih tekmah smo delovali dobro. Nobenih signalov nisem dobival, da bi tako slabo odigrali superpokal. Kakor koli, v sredo igramo proti Loki. Ekipa je mlada, poletna, igra hiter rokomet. Jasno je, da si mi želimo zmago. Sicer pa je favoritov v slovenski ligi veliko. Iskreno menim, da je precej ekip, ki ciljajo na vrh. Videli bomo, kaj bo prineslo teh deset mesecev.

Tako kot praktično vsako sezono je ekipa tudi pred letošnjo doživela kar nekaj sprememb. Ali ste zadovoljni z novinci?

Mene v prvi vrsti zanima karakter igralcev. Želim, da so se sposobni čim prej prilagoditi v novo okolje. In mislim, da vse skupaj deluje kar v redu. Seveda pa bo potreben določen čas. V roku nekaj mesecev bi to moralo biti na ravni, kot si jo vsi skupaj želimo. Tekme si sledijo, mi pa želimo točke. Pri okrepitvah smo delovali v skladu z možnostmi. Tudi sam sem bil del sanacije, ki je trajala štiri leta. Ne bomo ponavljali napak iz preteklosti. Kolikor imamo, toliko lahko damo. Mogoče zaradi tega kdaj trpi tudi rezultat. Lepo je ustvarjati mlade igralce, če pa pride še rezultat, je to položaj "win-win".

Na katerem igralnem položaju ste najmočnejši, kje najšibkejši? Kako bi letošnjo ekipo po moči primerjali z lansko?

Vedno gledam na ekipo kot celoto. Mogoče je kakšen primanjkljaj na vsakem položaju, a sam sem zadovoljen. Vem, da so igralci pripravljeni delati, poslušati in napredovati. Dokler je tako, je rezultat dober. Nehvaležno je primerjati z lansko ekipo, ki je bila bolj uigrana. Trudimo se, da bi to ekipo spravili na takšno raven, kot je bila lanska predvsem ob koncu sezone. To je tisto vodilo, ki mene in moje sodelavce pelje dalje. Zavedam se, da ni enostavno, da je treba delati maksimalno, da je treba stremeti k napredku iz dneva v dan. Treba je razmišljati pozitivno, torej biti optimist in narediti vse za klub in mesto, iz katerega prihajaš.



V nedeljo odpirate Ligo prvakov s tekmo proti Skjernu. Vaš cilj je uvrstitev v osmino finala, kar vam v zadnjih štirih letih ni uspelo. Za to bo treba osvojiti najmanj šesto mesto v skupini B. Kako vidite razmerja moči v tej skupini in koga vidite kot vašega glavnega konkurenta v boju za preboj med najboljših 16?

Gledam skupino kot celoto. Vse ekipe so naši konkurenti. Vse ekipe imajo vrhunske posameznike in proračune. A pokazali smo že v prejšnjih sezonah, da ni pomemben denar, ampak celota. Želimo si sezono začeti dobro, kar bi nam vlilo dodatnega motiva za naprej. Vemo, da sta skupini A in B vrh vrhov in ponosni smo, da smo del evropske smetane. Na nas je, da upravičimo ta položaj in da naredimo tisti korak, ki si ga želimo.

Novinarji uradne spletne strani Evropske rokometne zveze (EHF) so pred začetkom letošnje sezone Lige prvakov na prvih pet mest postavili Montpellier, Rhein Neckar Lowen, PSG, Flensburg in Barcelono. Lani je naslov presenetljivo osvojil Montpellier, ki je sezono začel v "spodnjem domu". Bi si upali napovedati, kdo se bo po vašem mnenju letos uvrstil na zaključni turnir najboljše četverice?

V tem trenutku bi bilo to govorjenje na pamet. Vrh se je razširil. Kakovost vrhunskih igralcev se je razporedila vsaj med deset klubov v Evropi. Kdor bi zadel, je napol Nostradamus. Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na izid. To so poškodbe, dnevna forma ... Odločale bodo malenkosti. Sistem izločilnih bojev je pokazal, da lahko na papirju slabši nasprotnik, tu mislim predvsem na Montpellier in Nantes, pride v finale. To bogati rokomet in me veseli, da ni izrazitega favorita, da lahko vsi upamo na najboljše. To je najpomembneje.

Slovenska reprezentanca je junija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo izpadla proti Madžarski. Verjetno ste si ogledali obe tekmi. Kaj je po vašem mnenju zmanjkalo Slovencem, sploh na prvi tekmi v Kopru, da bi se uvrstili v Nemčijo in na Dansko?

V prvi vrsti mi pade v oči, da smo bili predvsem v Kopru pretepeni od Madžarov, ki so tako prišli do ugodnega izida. Na Madžarskem smo jim sicer vrnili, a premalo za uvrstitev naprej. To v smislu kontinuitete uvrščanja na velika tekmovanja ni bilo v redu, a jaz verjamem, da je prihodnost slovenskega rokometa svetla.

To potrjuje tudi uspeh igralcev do 20 let, ki so postali evropski prvaki, kar je še en dokaz, da se v slovenskih klubih odlično dela z mladimi, kajne?

To govorim že leta. Tudi sam sem šel skozi treniranje vseh selekcij. Zato velik poklon vsem trenerjem v vseh selekcija in vseh klubih, ki se trudijo maksimalno iz dneva v dan. Čeprav finančni vložki niso veliki, imamo znanje, slovensko trmo in to pripelje do tega, da dobivamo nove mlade nadarjene igralce. Zato bi čestital še enkrat mladinski reprezentanci. To je bil obliž na rano članske reprezentance. Treba je razmišljati pozitivno, hkrati pa tudi trdo trenirati.

Aleš Vozel