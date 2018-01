Tande prvi dan razred zase, Peter Prevc sedmi

Anže Semenič na 13. mestu, Jernej Damjan 16.

Oberstdorf - MMC RTV SLO

Daniel Andre Tande je blestel prvi dan svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. Norvežanu bo v soboto zelo težko odvzeti zlato medaljo. Najboljši Slovenec je Peter Prevc na sedmem mestu.

Tande je v težkih vetrovnih razmerah v prvi seriji poletel 212 metrov, nato pa je bil sijajen v drugi seriji (227 m). Drugi je Nemec Richard Freitag (228 in 225 m), tretji pa Poljak Kamil Stoch (230 in 219 m). Vodilni trije so si priskakali že veliko prednost pred tekmeci in bodo v soboto zelo verjetno med seboj obračunali za odličja.



Najboljši od peterice Slovencev je Peter Prevc na sedmem mestu. Po prvi seriji je bil branilec naslova na odličnem četrtem mestu z 222,5 metra, a je nato v drugem poletu v snežnem metežu pristal pri 199,5 metra. Za vodilnim Tandejem zaostaja 50,3 točke.

Peter se je poslovil od naslova

"Prvi skok mi je bil zelo všeč, lepo sem se zbral. Uspelo mi je narediti preskok iz današnje in včerajšnje serije. To sem izvedel odlično. V drugem tekmovalnem skoku danes pa se mi je, podobno kot na Kulmu, prikradla manjša napaka. Skok se je odvijal počasneje, kot se odvija, več časa imaš, da kaj narediš narobe. Ta napaka se je žal ponovila. Mislim, da so bile razmere kar težke, tudi glede na to, da so pred Kraftom celo zvišali naletno mesto," je poudaril Peter Prevc.

"Težko je, ker nimam stabilnih dobrih uvrstitev in dobrih skokov v nizu. Dobro je kazalo po prvi seriji, zdaj pa je malo drugače. Poslovil sem se od naslova. Kaj pa boš, če si desetkrat petnajsti, potem ne moreš biti kar nenadoma prvi," ni bil zadovoljen svetovni prvak s Kulma pred dvema letoma.

Semenič izgubil šest mest, Damjan kar osem

Anže Semenič je v drugi seriji s sedmega padel na 13. mesto, zaostaja 71,2 točke. Jernej Damjan je z osmega padel na 16. mesto, Domen Prevc pa je po drugi seriji na 23. mestu. Tilen Bartol je v prvi seriji skočil le 144 m in se z 39. mestom ni uvrstil v nadaljevanje tekmovanja.

"Malo je bilo moje napake, skok ni bil idealen, malce prepozno sem odskočil, vendar pa so nas glede na razmere dali na prenizko zaletišče. Tako nisem ponovil dobrih poletov kot v prvi seriji in v kvalifikacijah. Nikakor nisem mogel izvleči daljše daljave, ker me je kar potiskalo k doskočišču. Sicer 13. mesto ni slabo in bom jutri skušal ponoviti prva dva današnja poleta," je dejal Semenič.

Damjan je razočaran po drugi seriji: "Semenič, Noriaki Kasai in jaz smo osmoljenci druge serije. Preprosto se v takih razmerah in pri tako nizki hitrosti ni dalo narediti več. Ko sem prišel z mize, je bilo, kot da bi bila to druga letalnica, dva metra sem bil takoj nižje kot v prvi seriji; druga serija je za pozabo."

V soboto D. Prevc in Bartol lovita vozovnico za ekipno tekmo

Trener Goran Janus še ni odločil, kdo bo skakal na ekipni tekmi, trojica Peter Prevc, Damjan in Semenič je že znana, četrtega pa bo dal dvoboj med Domnom Prevcem in Bartolom v soboto. Janus je prosil vodjo skakalnih tekmovanj Mednarodne smučarske zveze Walterja Hoferja, da Bartol drugi dan prvenstva nastopi kot predskakalec, in dobil zeleno luč. Janus se je že poslovil od možnosti za odličje na posamični tekmi, za ekipno tekmo pa manjka četrti letalec z možnostjo poletov krepko več kot 200 m, da bi se Slovenija vpletla v troboj z Norveško, Nemčijo in Poljsko.

"Po prvi seriji nam je dobro kazalo, žal pa sta Semenič in Damjan v drugi 'padla v luknjo', kar zadeva veter. Peter Prevc je bil v drugi seriji malo prezgoden pri odskoku in je zmanjkalo hitrosti v prehodu čez hrbtišče za večjo daljavo. Prva trojica, ki je ta čas najboljša tudi v svetovnem pokalu in je v zelo dobri formi, se je zelo oddaljila od drugih. V soboto nas čaka boj, tudi odločitev o četrtem članu za ekipno tekmo," je povedal Janus.

Hayböck si je pri padcu poškodoval komolec

45-letni veteran Noriaki Kasai, ki je naslov prvaka v poletih osvojil leta 1992 v Harrachovu, je po drugi seriji nazadoval na 27. mesto.

Kar nekaj tekmovalcev je imelo težave pri doskoku v prvi seriji, tako se je Stoch komajda izognil padcu. Avstrijec Michael Hayböck je padel, potem sam takoj vstal, vendar si je poškodoval levi komolec in je, čeprav je bil 28. po prvi seriji, predčasno končal tekmovanje.