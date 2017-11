Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Detroita so v Vancouvru zmagali osmič v letošnji sezoni. Foto: Reuters Daniel Sedin je začel vrnitev Vancouvra, takole je zadel za 1:2. Foto: Reuters John Carlson in T. J. Oshie se veselita zmagovitega zadetka Washingtona na tekmi proti Arizoni. Foto: Reuters Dodaj v

Tatar Detroitu priskrbel zmago v Vancouvru

Vegas izgubil po kazenskih strelih

7. november 2017 ob 09:28

Vancouver - MMC RTV SLO

Hokejisti Detroita so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NHL zapravili vodstvo z 2:0 v Vancouvru, a so na koncu vseeno slavili (2:3). Mož odločitve je bil Tomaš Tatar.

Red Wingsi so bili v prvih dveh tretjinah boljši nasprotnik. Že v peti minuti tekme je za vodstvo zadel Darren Helm. Ta je odbit plošček po strelu Fransa Nielsna zadel na lovilko domačega vratarja Jacoba Markstroma. Na 0:2 je v drugi polovici druge tretjine v igri z igralcem več povišal Martin Frk. 24-letnemu Čehu so gol pripisali, potem ko je plošček v lastno mrežo potisnil Christopher Tanev.

Detroit je v zadnji tretjini nekoliko 'zaspal', kar so gostitelji hitro izkoristili in kaznovali z vrnitvijo v igro. Najprej je zaostanek v 48. minuti prepolovil Daniel Sedin, izid je dobri dve minuti pozneje izenačil Michael Del Zotto, ki je po podaji Boja Horvata zadel z natančnim strelom iz zapestja pod prečko. To je bil njegov prvi gol v sezoni.

Vseeno so Kanadčani ostali brez točk, minuto in 14 sekund pred koncem je obračun odločil Tomaš Tatar. 26-letni Slovak, ki je član Detroita od leta 2009, je z diagonalnim strelom iz zapestja hladnokrvno premagal Markstroma za osmo zmago v sezoni.

Liga NHL, tekme 6. novembra:

BOSTON - MINNESOTA 5:3

TORONTO - VEGAS ** 4:3

NY RANGERS - COLUMBUS 5:3

WASGINGTON - ARIZONA * 3:2

DALLAS - WINNIPEG 1:4

VANCOUVER - DETROIT 2:3



* - v podaljšku

** - po kazenskih strelih

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK T TAMPA BAY LIGHTNING 15 11 2 2 24 TORONTO MAPLE LEAFS 16 9 7 0 18 OTTAWA SENATORS 14 6 3 5 17 DETROIT RED WINGS 16 8 7 1 17 BOSTON BRUINS 13 6 4 3 15 MONTREAL CANADIENS 15 6 8 1 13 FLORIDA PANTHERS 13 4 7 2 10 BUFFALO SABRES 14 4 8 2 10 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 13 9 3 1 19 COLUMBUS BLUE JACK. 15 9 5 1 19 PITTSBURGH PENGUINS 16 8 6 2 18 NEW YORK ISLANDERS 14 8 5 1 17 WASHINGTON CAPITALS 15 8 6 1 17 PHILADELPHIA FLYERS 15 7 6 2 16 NEW YORK RANGERS 16 7 7 2 16 CAROLINA HURICANES 12 4 5 3 11

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK T ST. LOUIS BLUES 15 11 3 1 23 WINNIPEG JETS 14 8 3 3 19 COLORADO AVALANCHE 14 8 6 0 16 NASHVILLE PREDATORS 14 7 5 2 16 DALLAS STARS 15 8 7 0 16 CHICAGO BLACKHAWKS 15 7 6 2 16 MINNESOTA WILD 13 5 6 2 12 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 14 10 2 2 22 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 14 9 4 1 19 SAN JOSE SHARKS 13 8 5 0 16 VANCOUVER CANUCKS 14 7 5 2 16 CALGARY FLAMES 14 8 6 0 16 ANAHEIM DUCKS 14 6 6 2 14 EDMONTON OILERS 13 4 8 1 9 ARIZONA COYOTES 16 2 12 2 6

Tekme 7. novembra:

BUFFALO - WASHINGTON

NEW JERSEY - ST. LOUIS

NY ISLANDERS - EDMONTON

PITTSBURGH - ARIZONA

CAROLINA - FLORIDA

COLUMBUS - NASHVILLE

MONTREAL - VEGAS

CALGARY - VANCOUVER

ANAHEIM - LOS ANGELES

Mitja Lisjak