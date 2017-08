Tavares: Imamo Evropsko ligo, a želimo si Ligo prvakov

Odmevi po uvrstitvi Maribora v zadnji predkrog Lige prvakov

3. avgust 2017 ob 10:22

Hafnarfjördur

Zadovoljen in vidno olajšan je bil trener Darko Milanič po uspešnem izpitu na Islandiji, kjer si je Maribor po dveletni suši spet priigral jesensko Evropo in poskrbel za nov priliv v klubsko blagajno.

Obračun na Islandiji so slovenski prvaki odigrali taktično zelo dobro. Grobi in nervozni Islandci so bili pri gradnji igre tudi doma nedomiselni.

"Mi smo v prvem polčasu takoj na začetku odigrali dve izredno lepi akciji, ko smo imeli priložnosti prek Tavaresa in Zahovića. Nato smo imeli nekajkrat žogo v svoji posesti, ko bi lahko kombinirali malce dlje na njihovi polovici. Tu smo bili prehitri. Tekma je bila z njihove strani izredno nervozna, saj so veliko grešili. V drugem polčasu smo imeli spet priložnost preko Lukca, a smo na koncu vendarle zabili. Načrt je bil, da bi jih z enim golom na začetku tekme popolnoma umirili. Imeli smo to priložnost, a na žalost nismo zabili. Meni so bili fantje v prvem polčasu zelo všeč, tako da sem jim rekel, da naj kar tako nadaljujejo. Jasno, bilo je potrebno narediti nekaj korekcij, ko smo bili visoko. Da ko Bohar in Ahmedi vtekata v medprostor, da se bočni pomaknejo višje. V prvem polčasu smo odlično delali po desni strani, v drugem pa po levi. V prvem polčasu so se na naši levi strani dobro pripravili na Vilerja," je povedal Milanič.

Islandci so sredi prvega polčasa želeli izsiliti enajstmetrovko, vendar je Lennon ob Rajčeviću prehitro padel. Zahović je v 81. minuti po udarcu z glavo zadel vratnico, v izdihljajih tekme pa je po njegovi podaji in protinapadu zadel kapetan Tavares, že tretjega v teh poletnih kvalifikacijah.

"Mislim, da mi pomaga Jezus. Vedno, ko potrebujem pomoč, je on tu. Sam ne morem nič, ekipa dobro dela. Krasi nas tudi ekipni duh. Imel sem priložnost v prvem in drugem polčasu, na koncu pa sem vendarle dosegel gol. Veseli smo, da smo si priigrali Evropsko ligo, ampak to še ni konec. Želimo si Ligo prvakov," je povedal strelec zadetkov na obeh tekmah.

Slovaški sodnik Kralovič ni bil kos nalogi. Prevečkrat je iz tira vrgel tako ene kot druge, ki so igrali za šest milijonov vredno Uefino nagrado. "Že v tretji minuti sem videl veliko negotovost v očeh sodnika. Bilo je težko, saj je bilo veliko odločitev čudnih in napačnih, tako da si se vedno moral boriti proti neki sili. Pogoji niso bili enakovredni. Na koncu smo zdržali in se uvrstili v naslednji krog. Smo na pravi poti, ki je letos malce čudna. Če nam gre žreb na roko, so stvari na igrišču težje. Nekaj že imamo v žepu, morda pa nam spet uspe kaj velikega," je povedal mariborski branilec Marko Šuler.

R. K., Boštjan Janežič iz Hafnarfjördurja