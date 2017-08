Tavares na Islandiji potrdil evropsko jesen vijoličastih

Maribor le še stopničko oddaljen od Lige prvakov

2. avgust 2017 ob 10:07,

zadnji poseg: 2. avgust 2017 ob 23:02

Reykjavik

Šestič v klubski zgodovini so si nogometaši Maribora zagotovili evropsko jesen, potem ko so tudi na povratni tekmi z 1:0 ugnali Hafnarfjördur. Na petkovem žrebu za 4. predkrog bodo nosilci.

Tako kot na prvi tekmi je tudi na Islandiji za zmago zadel Marcos Tavares, ki je v 92. minuti mrežo zatresel po protinapadu z Luko Zahovićem. Maribor se je zdaj prebil v 4. predkrog Lige prvakov in je le še stopničko oddaljen od tretjega nastopa v Ligi prvakov, kjer je slovenski prvak že igral v sezonah 1999/2000 in 2014/15.

Si je pa s tem že zagotovil skupinski del Evropske lige in vsaj šest evropskih tekem, kjer je tudi že igral trikrat in v sezoni 2013/14 v tekmovanju tudi prezimil. Nasprotnika bo Maribor dobil na žrebu, ki bo v petek ob 12.00 v Nyonu, kjer bo nosilec. Prve tekme 4. predkroga bodo 15. in 16. avgusta, povratne pa 22. in 23.

Mariborčani so tako kot na dvoboju v Ljudskem vrtu tudi na povratni tekmi pokazali, da so bistveno kakovostnejša ekipa. Tekma je minila v precej mirnem ritmu, slovenski prvaki pa so bili nevarnejši in imeli pobudo. Zahović je v drugem polčasu zadel okvir vrat, nato pa je piko na i napredovanju postavil Tavares, ko je kaznoval nekoliko bolj odprto igro gostiteljev.

Maribor imel niti igre v svojih nogah

Že začetek je napovedal, da bo tekma praktično nadaljevanje obračuna Ljudskega vrta. Gostitelji se niso odločili za popolno ofenzivo, čakali so na kakšno mariborsko napako, a te so bile redke. Varovanci Darka Milaniča so imeli žogo več v nogah. Nekaj polpriložnosti so si vendarle pripravili. Blaž Vrhovec je v šesti minuti od daleč streljal mimo gola, v 16. minuti je Tavares po lepi podaji razpoloženega Mateja Palčiča streljal z glavo, a je bil pri tem oviran, tako da je bil njegov strel premalo močan, tako da domači vratar ni imel resnega dela.

Palčič je bil podajalec tudi v 20. minuti, ko je streljal Zahović, toda žogo je poslal čez gol. V 38. minuti je spet poskušal Tavares, a nekoliko z desne strani vratarja ni presenetil. Domači so v prvih 45 minutah dvakrat streljali proti gostujočim vratom, prvi poskus je zletel visoko čez gol, pri drugem Jasmin Handanović ni imel težkega dela.

Zahoviću veselje preprečila vratnica

Tudi v drugem delu so imeli mariborski nogometaši terensko premoč. Tavares je bil še naprej najbolj nevaren gostujoči napadalec, z nevarnim strelom je poskušal tudi Damjan Bohar. Steven Lennon je v 76. minuti imel najlepšo priložnost za domače, z roba kazenskega je izvedel prosti strel, a na koncu prave nevarnosti za mariborski gol ni bilo.

Zato pa so bili v 81. minuti zelo blizu vodstva Mariborčani. Najprej je streljal Gregor Bajde, odbita žoga je prišla do Zahovića, ki jo je z glavo poslal mimo vratarja, a mu je veselje preprečila vratnica, v nadaljevanju akcije pa žoge v gol ni uspelo spraviti Vrhovcu. Nekaj minut pozneje je bil po prodoru nevaren Mitja Viler. Domača mreža se je zatresla v drugi minuti sodnikovega dodatka, ko je Zahović žogo poslal za hrbet obrambe islandskega prvaka. Skupaj s Tavaresom sta sama stekla proti vratom, kapetan vijoličastih pa je rutinirano zadel.

LIGA PRVAKOV, 3. predkrog, povratna tekma:

Hafnarfojördur - MARIBOR 0:1 (0:0) 0:1

2.563; Tavares 92.

Hafnarfjördur: Nielsen, Bodvarsson , Doumbia , P. Vidarsson , Olafsson ( 89./Gudmundsson), Valdimarsson ( 73./Crawford), D. Vidarsson , Palsson, Gudnason , Lennon, Finnbogason.

Maribor: Handanović, Palčič, Rajčević , Šuler , Viler , Vrhovec ( 94./Pihler), Kabha, Ahmedi ( 83./Hotić), Bohar ( 77./Bajde), Tavares , Zahović.

Sodnik: Peter Kralovič (Slovaška)

Prvaki,

Nosilci:

OLYMPIACOS 55.380

KÖBENHAVN 37.800

CELTIC 27.775

APOEL 26.210

MARIBOR 21.125

Nenosilci:

ASTANA 18.425

QARABAG 18.050

RIJEKA 16.675

HAPOEL BER ŠEVA 10.875

SLAVIJA PRAGA 8.135



Nervaki,

Nosilci:

SEVILLA 112.999

NAPOLI 88.666

LIVERPOOL 56.192

CSKA MOSKVA 39.606

SPORTING 36.866

Nenosilci:

STEAUA BUKAREŠTA 35.370

YOUNG BOYS 28.915

NICE 16.333

HOFFENHEIM 15.899

ISTANBUL BASAKESIR 10.340

