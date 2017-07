Tavares v Mostarju tarča rasističnih žaljivk

Navijači Zrinjskega oponašali opičje glasove

13. julij 2017 ob 14:34

Mostar - MMC RTV SLO/STA

Brazilski napadalec v vrstah Maribora Marcos Tavares je bil po doseženem zmagovitem zadetku v Mostarju tarča rasističnih žalitev nekaterih navijačev Zrinjskega.

Tavares je zadetek za vodstvo in tudi zmago Maribora z 2:1 odločil proslaviti pred tribuno na kateri so bili navijači Zrinjskega, kar je bila neprijetna izkušnja, poroča novičarski portal vijesti.ba.

Kot so objavili na video posnetku, je Tavares po zadetku stekel proti tribuni in gledalcem s prsti kazal podobo srca in pošiljal poljube, a so mu odgovorili s posnemanjem glasov opic. Tavares je na rasistične žalitve obiskovalcev opozoril tudi nekatere igralce Zrinjskega.

Zrinjski lahko doleti visoka kazen

Portal poudarja, da poteza skupine domačih navijačev predstavlja veliki madež na sredini kvalifikacijski tekmi 2. predkroga Lige prvakov. Ocenjuje, da se bo Zrinjski lahko soočal z ostro kaznijo evropske nogometne zveze (Uefa), ki je neusmiljena, ko gre za boj proti rasizmu. Približno ob istem času, ko so žalili Tavaresa v Mostarju, je v Zadru prišlo do napada več neznanih oseb na četverico bolgarskih državljanov. Med drugim so z baklo zažgali avtomobil znamke bmw bolgarske registracije, je danes potrdila zadrska policija, ki napad povezuje z navijaškim nasiljem.

Vozilo v plamenu

Kot so dodali, je bil v napadu lažje poškodovan voznik avtomobila. Lokalni novičarski portal 057info.hr je objavil fotografijo vozila v plamenu v starem mestnem jedru. Voznik naj bi s trojico kolegov prispel na današnjo kvalifikacijsko nogometno tekmo za Evropsko ligo med splitskim Hajdukom in klubom Levski iz Sofije, ki bo potekala v Dugopolju pri Splitu. Hajdukov stadion Poljud v Splitu je zaseden zaradi enega največjih svetovnih festivalov elektronske glasbe, Ultra, ki bo potekal konec tedna.

