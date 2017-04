Tavares z golom v osmi sekundi odločil derbi

Olimpija v nedeljo gostuje v Krškem

22. april 2017 ob 16:57,

zadnji poseg: 22. april 2017 ob 22:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Maribora so še korak bliže naslovu državnega prvaka, potem ko so v derbiju 30. kroga z 1:0 strli drugouvrščene Domžale.

Kakšen začetek tekme v Ljudskem vrtu, kjer je Maribor povedel že v 8. (!) sekundi tekme.

Tavares kaznoval napako Blažiča

Rodrigo Defendi je poslal dolg predložek proti kazenskemu prostoru domačih, kjer je Miha Blažič zgrešil žogo, tako da je ta prišla do Marcosa Tavaresa, ki jo je z močnim strelom poslal za hrbet Dejana Milića. To je bil najhitrejši zadetek v slovenski prvi ligi. Dozdajšnji rekorder je bil Benjamin Verbič, ki je pred leti zadel v 11. sekundi.

Majer dvakrat namučil Handanovića

Kljub hladni prhi so pobudo prevzeli gostje. Najprej se je lepa priložnost ponudila Ivanu Firerju, nato pa je Žan Majer v 9. minuti z močnim strelom s približno 25 metrov namučil Jasmina Handanovića, ki je žogo s parado odbil čez prečko. Majer je bil nevaren tudi v 29. minuti, ko je s prostega strela meril v desni zgornji kot, a je bil Handanović na mestu. Polčas se je tako končal z 1:0. Vijoličasti so se po hitrem zadetku zadovoljili z branjenjem izida.

Jalova pobuda Domžalčanov

Tudi v drugem delu so bile Domžale nevarnejše. V 72. minuti je Ivan Firer po podaji iz kota nevarno streljal z glavo. V 74. minuti je predložek Matije Široka z desne strani oplazil prečko. Kljub pobudi Domžal je obramba Maribora odbila vse poskuse in vijoličasti so se veselili 20. prvenstvene zmage. Končna statistika: posest žoge 60:40, streli 15:1 in streli v okvir vrat 5:1 - vse za Domžale.

Prvenec Lupete v Celju

V prvi tekmi dneva je Celje z 1:0 ugnalo Aluminij. Tekmo je odločil Portugalec Jucie Lupeta, ki je v 18. minuti dosegel svoj prvi zadetek v celjskem dresu. Celjani so bili pričakovano boljši nasprotnik. V 47. minuti je Dalibor Volaš stresel še vratnico.

Korejec Park odločil v Kopru

Tudi Koper je z 1:0 premagal Rudar. Edini gol je v 63. minuti dosegel Korejec In Hjeok Park. Jean-Claude Billong je malce zunaj svojega kazenskega prostora nespretno podal žogo, ki se je od Senada Ibričića odbila proti Parku, ta pa jo je nato spodkopal in z lobom prek vratarja Mateja Radana poslal v mrežo z roba kazenskega prostora. Po golu so se napadu bolj posvetili tudi "knapi", a so bili zaporedni streli Babića, Daborja Bokalića in Billonga preslabi za spremembo izida. Tik pred koncem tekme je sicer John Mary zatresel prečko koprskih vrat, a bil za nameček še v prepovedanem položaju.

V nedeljo Krško in Olimpija

Olimpija bo v nedeljo gostovala v Krškem, medtem ko je v uvodni tekmi kroga Gorica že v petek z 2:1 ugnala Kalcer Radomlje.

NOGOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 30. krog

MARIBOR - DOMŽALE 1:0 (1:0)

5.000; Tavares 1. (8. sekunda)

Maribor: Handanović, Viler , Defendi, Šuler, Palčič, Vrhovec , Pihler (72./Ogrinec), Hotić, Bohar (62./Novaković), Zahović, Tavares (86./Mertelj ).

Domžale: Milić, Balkovec, Širok, Blažič, Dobrovoljc, Franjić (64./Matjašič), Husmani , Majer (69./Bratanović), Vetrih, Firer (82./Žužek), Repas.

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)



CELJE - ALUMINIJ 1:0 (1:0)

500; Lupeta 18.

Celje: Rozman, Vidmajer, Travner, Džinić (64./Hadžić ), Barišić, Pungaršek (71./Pišek), Cvek, Cvijanović, Požeg Vancaš, Lupeta (83./Podlogar), Volaš.

Aluminij: Janžekovič, Kocić (46./Kramer), Damiš, Turkalj, Jakšić , Zeba, Tahiraj (84./Rebernik), Vrbanec, Muminović (40./Mesec), Škoflek, Bizjak.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)



KOPER - RUDAR 1:0 (0:0)

400; Park 63.

Koper: Antolović, Paljk (46./Krivičić ), Datković, Gregov, Horvat, Hodžić, Kokorović , Križman, Ibričić, Belima (67./Dedić), Park (81./Tzandaris).

Rudar: Radan, Mužek, Billong , Grgić (83./Dodlek), Iharoš, Lotrič (74./Bokalić), Babić, Bolha (65./Trifković), Črnčič , Glavina , Mary .

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)





Nedelja ob 16.55:

KRŠKO - OLIMPIJA



Odigrano v petek:

KALCER RADOMLJE - GORICA 1:2 (1:0)

300; Šipek 23.; Gregorič 58., Burgić 67.

Lestvica: MARIBOR 30 20 7 3 58:22 67 DOMŽALE 30 15 6 9 57:34 51 OLIMPIJA 29 14 7 8 41:28 49 GORICA 30 13 9 8 41:35 48 CELJE 30 12 8 10 37:33 44 LUKA KOPER 30 10 11 9 32:35 41 RUDAR 30 9 8 13 41:43 35 KRŠKO 29 6 12 11 33:45 30 ALUMINIJ 30 7 8 15 29:46 29 KALCER RADOMLJE 30 1 8 21 21:69 11

A. V.