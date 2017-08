Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Andrej Tavželj bo spet oblekel rdeči dres. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tavželj se vrača na Jesenice

Prvo tekmo bodo železarji odigrali 15. avgusta

7. avgust 2017 ob 11:03

Jesnice - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so se pred sezono okrepili z reprezentančnim branilcem Andrejem Tavžljem, ki se po nekaj letih vrača k železarjem.

Tavželj je podpisal za eno sezono z možnostjo predčasnega odhoda, pri čemer klubu pripade odškodnina, so sporočili iz jeseniške sredine.

"Gaber Glavič je konec julija navezal stike z mano in izrazil željo, da bi me rad videl v ekipi. Ponudbo sem vzel izjemno resno. V zadnjem tednu smo le še pilili podrobnosti v zvezi s pogodbo. Morda je res dolgo trajalo, a malo sem se še spogledoval z igranjem v tujini. Nekatere stvari so padle v vodo in odločil sem se, da sezono začnem na Jesenicah," je o prihodu dejal Tavželj.

Slovenske prvake prva pripravljalna tekma čaka v torek, 15 avgusta, ko bo ob 19.30 v dvorani Podmežakla gostoval KAC 2 iz Celovca. Železarji se bodo predstavili v polni zasedbi.

Robi Kaurin