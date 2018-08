Teja Belak ob 14.30 v finalu preskoka

Prenosi na TV SLO 2 in MMC-ju

5. avgust 2018 ob 08:21

Glasgow - MMC RTV SLO

Četrti tekmovalni dan evropskih prvenstev v Glasgowu bo v finalu preskoka nastopila telovadka Teja Belak. Svoje račune imajo tudi v ženskem kolesarskem taboru, ki se bo predstavil na cestni dirki.

Končne uvrstitve bodo dobili veslači Rajko Hrvat ter Marko Bolha in Jaka Malešič, predtekmovanje čaka plavalke Janjo Šegel, Katjo Fain in Nežo Klančar.

Belakova bo nastopila v četrtem finalu EP-ja po vrsti in petem v karieri. Doslej je bila najboljša leta 2013 v Moskvi, ko je bila četrta. Kot je napovedala sama, tokrat rezultatskih pričakovanj nima. Želi si narediti prvi skok, kot ga najbolje zna, saj se ji v kvalifikacijah ni posrečil. Finale preskoka se bo začel ob 14.30.

Kolesarke Polono Batagelj, Uršo Pintar, Špelo Kern in debitantko v slovenskem dresu Eugenio Bujak čaka cestna dirka. Po Glasgowu bodo morale premagati 130-kilometrsko krožno traso, ki je tehnična in s številnimi kratkimi vzponi. Na koncu dneva bodo kolesarke nabrale skoraj 1850 višinskih metrov. Selektor Gorazd Penko verjame, da lahko Bujakova, sicer Poljakinja, ki od letos nastopa s slovenskim državljanstvom, prikolesari do deseterice.

Zadnji tekmovalni dan je pred slovenskimi veslači. Rajko Hrvat se med lahkimi skifisti ni prebil v veliki finale in ga čaka boj za uvrstitev od 7. do 12. mesta. Marko Bolha in Jaka Malešič v lahkem dvojnem dvojcu bosta nastopila v finalu C.

V plavalnem delu tekmovanja bo slovenska predstava kratka. Na 200 m prosto bodo v predtekmovanju nastopile Janja Šegel, Katja Fain in Neža Klančar. Vse tri bodo plavale v isti predtekmovalni skupini.

Prenosi iz Glasgowa se bodo na TV SLO 2 in MMC-ju začeli ob 12.10 z veslanjem.

R. K.