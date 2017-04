Teja Belak tretjič zapored v finalu evropskega prvenstva

V konkurenci telovadcev v finale le Bertoncelj

20. april 2017 ob 20:38

Cluj-Napoca - MMC RTV SLO/STA

Drugi kvalifikacijski dan evropskega prvenstva v športni gimnastiki v Romuniji so nastopile telovadke, od treh Slovenk se je v finale uvrstila Teja Belak na preskoku.

Tjaša Kysselef je v Cluju-Napoci prav tako na preskoku znova za las ostala brez mesta med osmerico. Belakova je osvojila peto mesto, Kysselefova pa tako kot lani v Bernu deveto. Tekmovali sta zvečer, v zadnji kvalifikacijski skupini. Prva je skočila Kysselefova, oba skoka naredila brez težav in zanju prejela oceno 13,966, kar je pomenilo začasno šesto mesto. Vmes je štiri telovadke niso presegle, jo je pa Belakova, ki je prav z odliko opravila s skokoma in z oceno 14,216 skočila na četrto mesto.

"Na finale sem računala. Nisem presenečena. Vem, da bom v njem. Sem zelo zadovoljna. Šla sem na to, da obstojim pri doskoku. Do finala bom skušala narediti bolj čiste skoke. Glede na oceno, mi niso odbili veliko. Glede na startno listo sem vedela, da če naredim skoka, bosta dovolj za finale. Skoka sta dovolj težka za finale, za kaj več pa ne. V finalu bom tako šla čisto sproščeno," je povedala Belakova.

Prva od slovenskega tria je sicer nastopila Lucija Hribar, debitantka na članskih velikih tekmovanjih. Mlada telovadka je tekmovala na vseh štirih orodjih in na koncu zbrala skupaj 47,948 točke. Najboljša je bila na preskoku, ko je za skok dobila oceno 13,266. Na bradlji je končala z oceno 12,133, na gredi 10,683 in za konec na parterju 11,866. Na koncu je bila 48.

V sredo so v kvalifikacijah nastopili telovadci, od slovenske četverice si je finale pritelovadil Sašo Bertoncelj na konju z ročaji. Ostali Slovenci se niso uvrstili v finale. Žiga Šilc je bil na koncu 22., Rok Klavora 28., oba sta tekmovala na parterju. Alen Dimic je bil na drogu 37. in na bradlji 58. V petek in soboto bodo finali po orodjih. Bertoncelj in Belakova bosta nastopila prvi finalni dan.

