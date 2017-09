Teja Belak v Montrealu noče biti le turistka

Ocenite to novico!

Le dve Slovenki na SP-ju - Tjaša Kysselef in Lucija Hribar

30. september 2017 ob 07:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovensko žensko reprezentanco na gimnastičnem svetovnem prvenstvu v Montrealu bosta prihodnji teden sestavljali Tjaša Kysselef in Lucija Hribar.

"SP-ja se ne bomo udeležili z našo najboljšo Tejo Belak. Odločitev je takšna, ker trenutna forma Teje ni na najvišjem nivoju. Načrt, da bi otežila svoje skoke, ni uspel. Odločila se je, tako sva bila tudi dogovorjena, da na SP na gre. Takoj za njo sta Tjaša, s katero računamo na najvišjo žensko uvrstitev, in Lucija, ki bo tam nastopila prvič in bo tam nabirala izkušnje. Je pa že pokazala, da lahko dostojno zastopa Slovenijo," je pojasnil Mavrič in dodal:

"S Tejo sva bila tako dogovorjena od začetka leta. Vseeno sem ji predlagal, da bi šla, ampak je sama rekla, da ne. To sem sprejel in se tega držal."

Mavrič je ocenil, da bi s svojima trenutnima skokoma Belakova prvenstvo končala med 12. in 15. mestom. "Lahko si kakšno mesto nižje ali višje. Na to sem igral, zato sem ji predlagal, da gre. Verjetno se je prav odločila, glede na to, da ji ni uspela priprava, kot je bila načrtovana."

V Kanado je Mavrič odpeljal Tjašo Kysselef, ki se bo predstavila na preskoku in parterju, ter debitantko Lucijo Hribar, ki bo nastopila na vseh štirih orodjih. Največ pričakuje od Kysselefove, zadovoljen bo, če bo končala okrog 20. mesta.

"Za Tjašo so taka tekmovanja velika motivacija. Takrat v sebi najde neko živalsko moč. Pripravljala se je s takšnimi skoki, kot sem jih od nje zahteval, da sploh gre na SP. V zadnjih dneh je na treningih garala. Škoda, da je prej malo zamudila. Ampak za taka tekmovanja se zelo dobro motivira. Pričakujem dober nastop," pravi Mavrič. Kysselefova je bila do zdaj na SP-jih najboljša 15.

Manj razumljivo pričakuje od Hribarjeve, ki je letos prestopila v člansko konkurenco in bo po spomladanskem evropskem prvenstvu debitirala še na svetovni sceni. "Je zelo mlada tekmovalka. Zanjo je to prvo svetovno prvenstvo. Tam bo nabirala izkušnje, ampak ne kar tako. Že je pokazala nivo, da lahko dostojno zastopa Slovenijo. Ne pričakujem pa finalnih nastopov."