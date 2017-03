Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Teja Gregorin je imela to sezono obilo težav, a na koncu dokazuje, da je še vedno v svetovnem vrhu, kar je dober obet pred olimpijsko sezono. Foto: BoBo Mari Laukkanen je zmagala drugič v dveh dneh. Foto: EPA Sorodne novice Gregorinova z odličnim zadnjim krogom med deseterico, Bauer 17. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Teja Gregorin s 4. mestom postavila izid sezone

Mari Laukkanen zmagala drugič v dveh dneh

18. marec 2017 ob 12:46,

zadnji poseg: 18. marec 2017 ob 13:16

Oslo - MMC RTV SLO

Teja Gregorin je ob koncu sezone v odlični formi. Zasledovalno tekmo v Oslu je z le enim zgrešenim strelom končala na četrtem mestu.

29-letna finska biatlonka Mari Laukkanen, ki je na petkovem šprintu zmagala prvič v karieri v svetovnem pokalu, je bila spet najboljša. Druga je bila Čehinja Gabriela Koukalova, četrta po šprintu, ki je na koncu zaostala 26 sekund.

Tako kot na petkovem šprintu, na katerem je osvojila osmo mesto, je bila najboljša slovenska biatlonka zelo natančna na strelišču, saj je zgrešila le enkrat – pri drugem streljanju (leže). Z zadnjega strelskega postanka je šla osma, sledil pa je odličen finiš, ki bi ji skoraj prinesel stopničke, a je bila Francozinja Justine Braisaz vendarle premočna.

"Poskušala sem biti čim bolj zbrana na strelišču, kar mi je še enkrat uspelo. Mogoče je bilo streljanje malce počasnejše od preostalih tekmovalk, ampak to je trenutno recept za zadete strele, ker če bi streljala hitreje, bi šli streli verjetno mimo. V zadnji krog sem šla na polno, ker sem vedela, da edino tako lahko prinese še tisto tretje mesto. Ampak tekmovalke, ki so bile pred mano, so preprosto tako dobro pripravljene, da danes do tretjega mesto ni šlo. Prvič med rožami letos, razen na svetovnem prvenstvu, tako da sem zelo vesela tega nastopa in se že veselim jutrišnjega skupinskega štarta," je povedala Teja Gregorin.

Mali kristalni globus v tej disciplini je osvojila Nemka Laura Dahlmeier, ki se je danes z 31. prebila na 9. mesto.

Ob 15. uri se bo začela še zasledovalna tekma biatloncev na 12,5 km.

Zasledovalno (Ž): 1. M. LAUKKANEN FIN 29:33,3 2. G. KOUKALOVA ČEŠ +26,5 3. J. BRAISAZ FRA 1:01,4 4. T. GREGORIN SLO 1:08,2 5. L. T. HAUSER AVT 1:12,5 6. M. OLSBU NOR 1:15,9 ... 46. A. ERŽEN SLO 5:02,2

