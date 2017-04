Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Teja Belak je bila zadovoljna z uvrstitvijo v finale. Foto: STA Bertoncelj je za svojo sestavo prejel oceno 13,433, osvojil je šesto mesto. Foto: www.alesfevzer.com Če bi bil seskok narejen, bi se pogovarjali o medalji, vprašanje bi bilo samo, kakšne barve. Sašo Bertoncelj je osvojil šesto mesto Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Teji Belak do medalje zmanjkalo 0,133 točke, Bertonclju precej več

Belakova sedma, Bertoncelj šesti

22. april 2017 ob 14:04,

zadnji poseg: 22. april 2017 ob 15:36

Cluj - MMC RTV SLO/STA

Slovenska telovadka Teja Belak je na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki v Cluju na preskoku z oceno 14,183 osvojila sedmo mesto.

Evropska prvakinja je postala komaj 16-letna Francozinja Coline Devillard (14,466). Medalji sta osvojili še Britanka Elissa Downie (14,350) in Madžarka Boglarka Devai (14,316).

"Pri prvem skoku nisem pričakovala takšnega doskoka, glavo sem imela malo preveč nazaj in me je malo zabilo. Ocena je bila v redu, desetinko nižja kot v kvalifikacijah. Zadovoljna sem. Hitro si lahko s petega mesta na sedmem," je dejala Belakova in v šali pripomnila: "Sedmega mesta še nimam."

"Nisem razočarana. Pričakovala sem, da medalje ne morem dobiti, edino, če bi se kateri ponesrečilo. Zadovoljna sem, da sem naredila, kar sem morala. Ta skoka sta za medaljo prelahka," je zatrdila Ljubljančanka.

Za Belakovo, ki je ravno na dan nastopa dopolnila 23 let, je to tretji najboljši dosežek na evropskih prvenstvih. Najboljši dosežek je dosegla v Moskvi 2013, ko je bila četrta.

Medalja Bertonclju blizu in daleč

V finalu konja z ročaji je Sašo Bertoncelj z oceno 13,433 osvojil šesto mesto. Zmagal je Rus David Belavskij (15,100), srebro je osvojil Madžar Krisztian Berki (14,900), bron pa Armenec Harutjun Merdinjan (14,833).

"Glede na razplet tekme sem vedel, da moram narediti težjo vajo. Rekel sem si, poženi. Zmanjkovalo mi je energije, mislil sem, da sem ga zadel, a so ramena ostala na napačni strani, da bi naredil seskok," je najprej povedal Bertoncelj.

Brez ovinkarjenja je povedal tudi, kaj je bil vzrok težave: "Pomanjkanje moči. Premalo sem bil pripravljen. Poskusil sem. Vedno je razočaranje, ko ne osvojiš medalje, ki si jo želiš. Nimam si česa očitati, da sem se odločil za težjo vajo in napadel zmago."

Kljub temu je bilo pri Škofjeločanu nekaj grenkega priokusa. "Če bi bil seskok narejen, bi se pogovarjali o medalji, vprašanje bi bilo samo, kakšne barve."

Bertoncelj na EP-jih ostaja pri dveh medaljah, prvi bron je osvojil leta 2010 v Birminghamu, drugega pa leta 2014 v Sofiji.

Preostalim Slovencem ni uspelo prek kvalifikacij

Preostali Slovenci so EP v Cluju končali v kvalifikacijah. Tjaša Kysselef je bila deveta na preskoku. Lucija Hribar, debitantka na velikih tekmovanjih v članski konkurenci, je bila 47. Žiga Šilc je bil na koncu 22., Rok Klavora 28., oba sta tekmovala na parterju. Alen Dimic je bil na drogu 37. in na bradlji 58.

EP v Romuniji se bo končal v nedeljo, ko so na sporedu še finali na bradlji, drogu in preskoku za telovadce ter parterju in gredi za telovadke.

S. J., D. S.