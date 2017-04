Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Teja Belak je bila zadovoljna z uvrstitvijo v finale. Foto: STA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Teji Belak do medalje zmanjkalo 0,133 točke

Sašo Bertoncelj osvojil šesto mesto

22. april 2017 ob 14:04

Cluj - MMC RTV SLO/STA

Slovenska telovadka Teja Belak je na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki v Cluju na preskoku z oceno 14,183 osvojila sedmo mesto.

Evropska prvakinja je postala komaj 16-letna Francozinja Coline Devillard (14,466). Medalji sta osvojila še Britanka Elissa Downie (14,350) in Madžarka Boglarka Devai (14,316).



Za Tejo Belak, ki je ravno na dan nastopa dopolnila 23 let, je to tretji najboljši dosežek na evropskih prvenstvih. Najboljši dosežek je dosegla v Moskvi 2013, ko je bila četrta.

V finalu konja z ročaji je Sašo Bertoncelj z oceno 13,433 osvojil šesto mesto. Zmagal je Rus David Belavskij (15,100), srebro je osvojil Madžar Krisztian Berki (14,900), bron pa Armenec Harutjun Merdinjan (14,833).

S. J.