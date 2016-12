Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 34 glasov Ocenite to novico! Odzivi večine tekačev so za zdaj pozitivni, saj so veseli kakovostne infrastrukture. Foto: BoBo Na Rogli denimo običajna dnevna karta stane tri oziroma štiri evre. Še vedno pa je uporaba tekaških prog brezplačna v Kranjski Gori in Ratečah, pa tudi v Planici, kjer se zaračunava le dnevna parkirnina 2,50 evra. Foto: BoBo Nekateri zaračunavanju uporabe prog vendarle ostro nasprotujejo. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tek na smučeh na Pokljuki po novem plačljiv

Mešani odzivi na nov ukrep

21. december 2016 ob 13:32

Na Pokljuki so v letošnji zimski sezoni začeli zaračunavati uporabo prog za tek na smučeh. Kot pojasnjujejo upravljavci športnega centra, urejanje prog namreč ni poceni.

Nad uvedbo plačila za tek na smučeh je ogorčena anonimna avtorica pisma, ki je zaokrožilo v javnosti. Zaračunavanje je po njenem mnenju "v celoti gnilo, podlo in predvsem nepremišljeno". Prepričana je, da se bo zaradi tega obisk Pokljuke, kjer je bil tek na smučeh doslej brezplačen, zmanjšal in da upravljavec športnega centra s to potezo uničuje turizem in šport na Gorenjskem.

Direktor Centra Pokljuka Mitja Valič, ki upravlja pokljuški športni center, z anonimnim pismom ni seznanjen. "Čudim se na takšnim negativnim odzivom, morda izhaja iz percepcije, da je Pokljuka neko splošno dobro, ki je brezplačno za vse. Vendar, če mi nekaj urejamo in imamo zaradi tega stroške, je normalno, da pričakujemo ustrezno plačilo," je poudaril in dodal, da ljudje očitno nimajo predstave o tem, koliko urejanje prog stane.

Na Pokljuki, kjer je trenutno odprtih štiri kilometre prog, je ob ustreznih vremenskih razmerah za rekreacijo na voljo kar 35 kilometrov prog. Ena ura delovanja ratraka, ki vozi s hitrostjo od pet do šest kilometrov na uro, pa stane več kot 100 evrov. Proge urejajo vsak dan, zato imajo dnevno za več 100 evrov stroškov. Po Valičevem mnenju je zato edino razumljivo, da se uporaba prog vendarle začenja zaračunavati.

Plačljivo bo kmalu tudi parkiranje

Dnevna smučarsko-tekaška vstopnica stane pet evrov, za otroke do 12. leta pa je brezplačna. Možen je tudi nakup tedenske vstopnice za 25 in letne za 75 evrov. Vstopnice, ki so naprodaj v hotelu Center, prinašajo tudi popust pri gostinskih storitvah in brezplačno parkiranje, ki ga na Pokljuki v prihodnje prav tako nameravajo začeti zaračunavati.

Rudno polje naj bi postalo centralno parkirišče, kjer bo obiskovalcem zagotovljeno urejeno parkiranje, ki sta ga doslej brezplačno zagotavljala Športni center Triglav Pokljuka in Slovenska vojska. "Nikoli tudi nismo nobenemu obiskovalcu, ki je zastonj parkiral, naših storitev ni koristil in ni ničesar plačal, prepovedali uporabe hotelskih toalet," je spomnil.

Normalno se mu zdi, da je za vso infrastrukturo treba nekaj plačati in, kot pravi, se to zdi normalno tudi večini uporabnikov tekaških prog. V minulih štirih dneh od uvedbe plačevanja je večinoma naletel na pozitivne odzive. "Ljudje pravijo, da je to edino logično in pametno, saj dobro vedo, da bodo v zameno dobili dobro vzdrževane proge in takšno kakovost storitve, kot jo pričakujejo," je poudaril Valič.

Pokljuka po vzoru Rogle

Dodal je, da so tudi marsikje drug po državi tekaške proge že plačljive. Na Rogli denimo običajna dnevna karta stane tri oziroma štiri evre. Še vedno pa je uporaba tekaških prog brezplačna v Kranjski Gori in Ratečah, pa tudi v Planici, kjer se zaračunava le dnevna parkirnina 2,50 evra.

Tudi direktorju Turizma Bohinj Klemenu Langusu se sicer zdi normalno, da se uporaba urejene infrastrukture zaračuna. Doslej so od turistične takse letno namenili od 30.000 do 35.000 evrov za urejenost tekaških prog v Bohinju in na Pokljuki. Zdaj pa bo več sredstev lahko šlo v nadaljnje izboljšanje turistične ponudbe na območju.

Spomnil je, da je tudi plovbni režim povzročil negodovanje nekaterih obiskovalcev, a je vodil do tega, da je območje Bohinjskega jezera bolj urejeno. "Vsa zbrana sredstva vračamo v kraj, da imajo gostje in obiskovalci od tega nekaj več in ne nekaj manj, predvsem pa da lahko to območje kakovostneje doživijo," je zagotovil.

