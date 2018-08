Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nekateri vrhunski športniki so se na Brdu pri Kranju že v torek zbrali na treningu. Foto: Zavarovalnica Triglav Triglav tek je dogodek, ki družinam omogoča, da brez posebne skrbi in zahtevne organizacije 8. september spremenijo v lepo družinsko soboto. Po mojem mnenju je tek poseben že zaradi dolgoletne tradicije, izredne lokacije, dobre organizacije, zabave in neponovljivega ambienta, ki nam ni na voljo vsakič, ko si to zaželimo. Jakov Fak Sorodne novice Prevc: Poletno sezono sem dal na stran, zimske pa res ne želim Dodaj v

Tek v družbi Faka, Prevca, Koširja in druščine vrhunskih športnikov

Tek bo zaznamovan z dobrodelno noto

22. avgust 2018 ob 13:11

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

Znani slovenski športniki, rekreacija za dober namen in tekaške trase, ki se vijejo skozi idilično naravo, bodo zaznamovali že 7. Triglav tek, ki bo 8. septembra v protokolarnem parku Brda pri Kranju.

Triglav tek bo drugo septembrsko soboto tekačem vseh generacij ekskluzivno odprl vrata v idilično naravo protokolarnega parka Brdo pri Kranju. Vse, ki prisegajo na aktiven življenjski slog, bodo pri tem podpirali tudi nekateri ambasadorji dogodka: biatlonca Jakov Fak in Klemen Bauer, smučarska skakalca Peter in Cene Prevc, deskarja na snegu Rok Marguč in Žan Košir, smučarski tekači Vesna Fabjan, Anamarija Lampič in Janez Lampič, profesionalni skejter Timotej Lampe Ignjić, paraolimpijca Lena Gabršček (odbojkarica) in Tadej Enci (atlet) ter člani slovenske nordijske reprezentance in biatlonske reprezentance Slovenije, ki so tekače spodbujali tudi v času priprav na Triglav tek.

V torek so nekateri ambasadorji teka sodelovali na krajšem treningu na Brdu pri Kranju. Udeležil se ga je tudi deskar Žan Košir, ki ima v svoji bogati zbirki tudi dve olimpijski medalji. "Zelo sem aktiven. Po tej dveletni odsotnosti sem znova v polnem pogonu. Uživam v vsem, kar se da početi. Kolesarim, igram tenis, kajtam … Zdaj sem se udeležil še tega teka," je povedal Tržičan, ki se pripravlja na novo sezono, v kateri se želi vrniti na raven, na kakršni je bil leta 2015, preden so se začele težave s hrbtom, glavni cilj pa bo svetovno prvenstvo, kjer bo skušal nastopiti v obeh alpskih disciplinah.

Navdušeni rekreativci in tisti, ki se s tekom šele začenjajo spoznavati, se bodo lahko septembra preizkusili na polmaratonu, teku na 10 km, družinskem teku na 3,4 km, poslovnem teku trojk na 3 x 3,4 km in Otroškem teku Kuža Pazi na 350 ter 700 metrov. Med šestimi razdaljami na petih edinstvenih trasah Triglav teka lahko tako vsakdo najde pravi tekaški izziv zase, za svoje družinske člane ali za ekipo prijateljev.

Vsakoletni tekaški dogodek, s katerim Zavarovalnica Triglav spodbuja zdrav življenjski slog in aktivno preživljanje prostega časa družin, prijateljev in posameznikov, bo tudi tokrat zaznamovan z dobrodelno noto. Rekreativni tekači in profesionalni športniki bodo namreč tekli za boljšo oskrbo novorojenčkov, saj bodo organizatorji na dogodku donacijo predali Ultrazvočnemu društvu za projekt Slojenčki.

