22. Ljubljanski maraton pred vrhuncem: Štart na 42 km

Na 10 km slavil Jan Kokalj

29. oktober 2017 ob 07:37,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 09:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ljubljani je danes tekaški praznik in s teki na 10, 21 in predvsem na 42 kilometrov vrhunec 22. Ljubljanskega maratona. Trije tekači naj bi poskrbeli za rekord proge na 42 km.

"Pričakujem rekord Ljubljanskega maratona. Imamo tri tekmovalce, ki imajo prijavljeni čas 2:05, kar je tri minute boljši izid od rekorda Ljubljanskega maratona. Že lani bi bil rekord, če se ne bi zgodila tista katastrofa (v finišu so najhitrejši zgrešili traso, op. a.). Letos imamo tudi zato na cesti zeleno črto," je povedal direktor Ljubljanskega maratona Gojko Zalokar, ki meni, da bo presežen tudi rekord v udeležbi. Z vsemi včerajšnjimi teki za mladino naj bi na 22. Ljubljanskem maratonu teklo krepko več kot 25 tisoč tekačev.

Prva favorita sta Kenijec Marius Kimutai in Etiopijka Firehiwot Dado, ki pa se bosta v boju za zmago in rekord proge borila tudi z vetrom. Teka na 21 in 42 kilometrov (ta šteje tudi za državno prvenstvo) je na sporedu od 10.30. Na maratonski razdalji ni prijavljenih vrhunskih slovenskih tekačev, je pa Rok Puhar (letos edini Slovenec, ki je na SP-ju v Londonu tekmoval v maratonu) na štartu na 21 km, kjer želi postaviti osebni rekord.

Na preizkušnji na 10 kilometrov je slavil Jan Kokalj s časom 32:21, med dekleti je bila najboljša Maruša Mišmaš. Mišmaševa, ki je polovico proge tekla sama na čelu, tudi pred vsemi tekači, je slavila s časom 33 minut in 57 sekund.

Vse osrednje nedeljske tekaške preizkušnje se bodo začele na Slovenski cesti med hotelom Cubo in uršulinsko cerkvijo, cilj bo na Kongresnem trgu. Proga maratona bo potekala v središču mesta in njegovi okolici, četrtič pa bo preizkušnja na najdaljši razdalji potekala v enem samem krogu.

Tekači in njihovi spremljevalci se bodo lahko v središče Ljubljane brezplačno pripeljali z mestnimi avtobusi (ob predložitvi vavčerja, štartne številke ali akreditacije), brezplačno bo tudi parkiranje na parkiriščih P+R Dolgi most, Barje in Stožice.

Ž. K.