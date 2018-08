Tekači se bodo povzpeli na letalnico bratov Gorišek

Na sporedu so štirje starti in prav toliko kategorij; moški, ženske, štafete in prvič letos tek uniformiranih javnih delavcev. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA

Tekači bodo zasedli dolino pod Poncami

22. avgust 2018 ob 18:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Težje je, zanimivejše postane," pravi Kovačič in vsem sodelujočih svetuje: "Za teh 400 metrov vzpona je treba trenirati tek v strm klanec. Priporočljivo se je vzdržati težkega treninga dan ali dva pred tekmo, se dobro naspati oziroma spočiti, pomembna je seveda tudi ustrezna obutev in pravilna prehrana, pa pivo s prijatelji raje prestavite na večer po izzivu."

Glede na to, da je Kovačič lani rekord dosegel v deževnem vremenu in da ima tek na letalnico, imenovan Red Bull 400, vedno več privržencev, je čas pod petimi minutami realno dosegljiv.

Lani se je teka udeležilo nekaj manj kot tisoč tekačev, letos pa imajo prireditelji že več kot 1.000 prijav in nekaj jih pričakujejo še v prihodnjih dneh. Na sporedu so štirje starti in prav toliko kategorij; moški, ženske, štafete in prvič letos tek uniformiranih javnih delavcev.