Tekaška znanost servis smuči, skakalna priprava dresov

V prazničnem času za nordijske smučarje ni počitka

30. december 2017 ob 10:45

Oberstdorf,Lenzerheide - MMC RTV SLO

Če bi ob uvodu v obe novoletni turneji - skakalno in tekaško - poskušali vleči kakršne koli podobnosti med obema karavanama, bi bili najbrž vsaj pri nas deležni hitre graje, da tega preprosto ne gre primerjati.

Z vidika, da so skakalci že na 66. izvedbi, tekači pa bodo zaokrožili šele ducat prehodov v novo leto, ko so zaposleni s svojimi tekmovanji, bi lahko temu hitro prikimali. Pa ne bomo. Tudi primerjava števila tekem je kar na mestu. Sploh zdaj, ko je med skakalci tudi kvalifikacijski dan prava tekma. Skakalci bodo šli na štart osemkrat v devetih dneh. Prost bo le drugi dan v naslednjem, olimpijskem letu. Tedaj bo tudi prvi prost dan med tekači, ki pa bodo tega deležni tudi ob drugi selitvi, ko se bodo po Oberstdorfu preselili v dolino Fiemme, kjer bodo tekači tudi letos z vzponom na Alpe Cermis končali svojo tekmovalno serijo s sedmimi tekmami v devetih dneh.

Bavarsko zimsko-športno središče Oberstdorf tudi letos povezuje obe turneji. Oberstdorf je tudi zaradi te stalne angažiranosti v nordijskem smučanju brez velikih dvomov, ko se je pojavil s svojo kandidaturo za svetovno prvenstvo, le to tudi skorajda takoj dobil. Ob vsem bodo na Bavarskem ob že omenjenih štirih tekmovalnih dneh v tem medprazničnem času v januarju gostili še svetovno prvenstvo v poletih.

Na tem mestu niti ni treba znova odpirati recimo razlike v točkovanju na eni ali drugi turneji. Skakalci so na vrhu naprav osemkrat, točke dobijo le štirikrat. Tekači so na štartu sedemkrat, polovične točke dobijo za vse nastope. So pa dodatno nagrajeni za skupni seštevek, ki tudi prinaša ogromno točk za najboljše. Obenem pa tudi precejšen denarni sklad, s katerim se navkljub tradiciji skakalci ne morejo niti spogledati, kaj šele, da bi ga bili deležni.

Še najbolj pa vsaj mene ob primerjavi obeh karavan najbolj bode v oči prostor, ki je namenjen serviserjem. Tu je denimo prostor namenjen tekačem v primerjavi s skakalci, kot da bi bili v zaodrju formule ena ali pa domačega pokalnega tekmovanja v eni izmed avto-moto preizkušenj. Ko namreč šest tekaških velesil ob progo postavi svoje premične servise v ogromnih kamionih in ko se jim še dve pridružita v nekaj manjših kamionih, hitro vidiš razliko na tem področju. Zlahka pa tudi tu ne glede na videz servisnih prostorov lahko hitro potegnemo vzporednico.

Mojstri, ki skrbijo za pripravo smuči običajno vedno ostanejo zelo skrivnostni. Zanimivo, da največkrat tudi tedaj, ko so njihovi tekmovalci uspešni. Le nasmeh pa jih tedaj izdaja, da so zadovoljni. Dobro pa se vsi iz tega posla, tudi tisti iz največjih kamionov, zavedajo, da je že jutri lahko drugače. Zelo hitro pa lahko s svojo pomembnostjo pri opremi nazaj udarijo skakalci. Ko spregovorijo o pripravi in dobesedno krpanju dresov je vsa tekaška znanost ob strani. Nekaj pa zagotovo drži: tako eni kot drugi se trudijo po najboljših močeh. Tako spremljevalne ekipe kot tekmovalci sami. Pa če gre za praznični čas ali pa povsem običajno obdobje med tekmovalnim letom.

Dare Rupar, Val 202