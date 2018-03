Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Na štartu je bil med 30 najboljšimi 30 biatlonci tudi Jakov Fak, ki je na koncu zasedel 12. mesto. Foto: EPA Julian Eberhard je dobil zadnjo moško tekmo v Kontiolahtiju. Foto: EPA Serijski zmagovalec Martin Fourcade se je moral tokrat zadovoljiti z drugim mestom. Foto: EPA Dodaj v

Tekma s skupinskim štartom Eberhardu, Fak 12.

Fak ni najbolj zadovoljen

11. marec 2018 ob 13:25,

zadnji poseg: 11. marec 2018 ob 15:35

Kontiolahti - MMC RTV SLO

Avstrijec Julian Eberhard je nekoliko presenetljivi zmagovalec tekme s skupinskim štartom, v zaključku tekme je imel več moči od serijskega zmagovalca Martina Fourcada.

Oba sta zgrešila po dve tarči, Avstrijec je bil na koncu hitrejši za 6,9 sekunde. Tretje mesto je pripadlo Rusu Antonu Šipulinu.

Na štartu je bil 30 najboljšimi biatlonci tudi Jakov Fak. Ta je prvi dve strelski preizkušnji opravil brezhibno in zasedal šesto mesto. Nekaj težav je imel pri streljanju stoje, ko je dvakrat pustil nepokrito eno tarčo. Na koncu je to zadoščalo za 12. mesto.

"Danes nisem najbolj zadovoljen. Enostavno tekmujem maksimalno dobro, kolikor v tem trenutku lahko, kolikor sem sposoben. Jasno, glede streljanja bi bilo lahko vedno bolje, a še raje bi videl, da bi se še tekaško počutil bolje. To je trenutno največja želja, da bi si tekaško opomogel, da bi že od štarta prišel na boljši položaj. Danes je bil zadnji krog glede na preostale najbolj optimističen, v smislu, da se nekaj izboljša. Ampak šele v Oslu, ko se spočijem, bomo videli, ali je to to. Če bi lahko na to vplival, bi, a zdaj moram čakati na to, kako se bo telo odzvalo, drugega mi v tem delu sezone ne preostane," je po tekmi razmišljal najboljši slovenski biatlonec zadnjih let, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala padel na peto mesto.

"Tekma je bila zelo dobra, sploh začetek. Po prvih dveh streljanjih v leže je Jakov držal prvo šesterico, nato pa je v stoje prišlo do dveh napak. To nista bili grdi napaki, zgrešena strela sta bila zelo blizu, a sta šla ven. V zadnjem krogu je poizkušal pridobiti še kakšno mesto, in to mu je tudi uspelo. Moramo biti zadovoljni s celotnim nastopom danes. To, da je na koncu pridobival mesta, je dober znak. Trenutno stanje je solidno, zdaj imamo nekaj časa za počitek, v Oslu pa gremo v nove boje," pa je tekmo videl trener Tomaš Kos, ki je upal, da bo priložnost na tekmi dobil tudi Klemen Bauer, ki je bil v Kontiolahtiju prva rezerva, a se mu želja ni izpolnila.

Ob 16.10 se bo začela še ženska tekma, Slovenke ne bodo nastopile.

Skupinski štart (M): * 1. J. EBERHARD AVT 38:04,8 (2) 2. M. FOURCADE FRA +6,9 (2) 3. A. ŠIPULIN RUS 19,3 (1) 4. B. DOLL NEM 21,9 (2) 5. E. LESSER NEM 23,9 (1) 6. A. PEIFFER NEM 27,1 (2) 7. D. WINDISCH ITA 38,7 (2) 8. M. KRČMAR ČEŠ 40,0 (2) 9. O. MORAVEC ČEŠ 43,6 (1) 10. Q. FILLON FRA 47,6 (2) ... 12. J. FAK SLO 1:01,8 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

SKUPNI VRSTNI RED Moški (17/22): 1. M. FOURCADE FRA 888 2. J.-T. BOE NOR 845 3. A. ŠIPULIN RUS 568 4. A. PEIFFER NEM 521 5. J. FAK SLO 519 ... 42. K. BAUER SLO 101 69. M. DOVŽAN SLO 25

S. J., D. S.