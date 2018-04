Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Jamie Benn je trikrat spravil plošček v mrežo Los Angelesa. Foto: Reuters Dodaj v

Tekmec Los Angelesa v končnici bo Vegas

Kopitar tokrat ostal brez točke

8. april 2018 ob 08:01

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Los Angelesa so na zadnji tekmi rednega dela Lige NHL doma izgubili proti Dallasu z 2:4, zasedli četrto mesto v pacifiški diviziji in se bodo v 1. krogu končnice pomerili z Vegasom, ki je v tej diviziji končal na prvem mestu.

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je v noči na nedeljo ostal brez točke, v statistiko je vpisal pet strelov.

Dallas je že po prvi tretjini vodil s 4:0. Devin Shore je zadel v sedmi minuti, nato pa je kar trikrat, v 9., 12. in 14. minuti, plošček v mrežo poslal Jamie Benn. Oba gola Kingsov sta padla v drugi tretjini, pod oba se je podpisal Alec Martinez.

Tekme 7. aprila:

LOS ANGELES - DALLAS 2:4

Martinez 24., 33.; Shore 7., Benn 9., 12., 14.

COLORADO - ST. LOUIS 5:2

Girard 20., Barrie 27., MacKinnon 37., Landeskog 57., Nieto 60.; Schwartz 33., Schenn 60.

CAROLINA - TAMPA BAY 3:2 - v podaljšku

DETROIT - NY ISLANDERS 3:4 - v podaljšku

EDMONTON - VANCOUVER 3:2 - po kazenskih strelih

CALGARY - VEGAS 7:1

SAN JOSE - MINNESOTA 3:6

PHILADELPHIA - NY RANGERS 5:0

FLORIDA - BUFFALO 4:3



WASHINGTON - NEW JERSEY 5:3

BOSTON - OTTAWA 5:2



TORONTO - MONTREAL 4:2

WINNIPEG - CHICAGO 4:1



NASHVILLE - COLUMBUS 4:2

ARIZONA - ANAHEIM 0:3



Tekma 8. aprila:

BOSTON - FLORIDA

To bo zadnja tekma rednega dela.



Končnica, 1. krog

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY/BOSTON - NEW JERSEY

TAMPA BAY/BOSTON - TORONTO



WASHINGTON - COLUMBUS

PITTSBURGH - PHILADELPHIA



Zahodna konferenca:

NASHVILLE - COLORADO

WINNIPEG - MINNESOTA



VEGAS - LOS ANGELES

ANAHEIM - SAN JOSE



Igrali bodo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

VZHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 82 54 23 5 113 BOSTON BRUINS 81 50 19 12 112 WASHINGTON CAPITALS 82 49 26 7 105 TORONTO MAPLE LEAFS 82 49 26 7 105 PITTSBURGH PENGUINS 82 47 29 6 100 PHILADELPHIA FLYERS 82 42 26 14 98 COLUMBUS BLUE JACKETS 82 45 30 7 97 NEW JERSEY DEVILS 82 44 29 9 97 -------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 81 43 30 8 94 CAROLINA HURRICANES 82 36 35 11 83 NEW YORK ISLANDERS 82 35 37 10 80 NEW YORK RANGERS 82 34 39 9 77 DETROIT RED WINGS 82 30 39 13 73 MONTREAL CANADIENS 82 29 40 13 71 OTTAWA SENATORS 82 28 43 11 67 BUFFALO SABRES 82 25 45 12 62

ZAHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 82 53 18 11 117 WINNIPEG JETS 82 52 20 10 114 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 82 51 24 7 109 SAN JOSE SHARKS 82 45 27 10 100 MINNESOTA WILD 82 45 26 111 01 ANAHEIM DUCKS 82 44 25 131 01 LOS ANGELES KINGS 82 45 29 8 98 COLORADO AVALANCHE 82 43 30 9 95 -------------------------------------- ST. LOUIS BLUES 82 44 32 6 94 DALLAS STARS 82 42 32 8 92 CALGARY FLAMES 82 37 35 10 84 CHICAGO BLACKHAWKS 82 33 39 10 76 EDMONTON OILERS 82 36 40 6 78 VANCOUVER CANUCKS 82 31 40 11 73 ARIZONA COYOTES 82 29 41 12 70

M. R.