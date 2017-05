Poudarki Domači tekmi proti Španiji in Črni gori junija in julija prihodnje leto Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Slovenska košarkarska reprezentanca je dobila tekmece v kvalifikacijah za SP. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tekmici košarkarjev v boju za SP Španija in Črna gora

Kvalifikacije se bodo začele novembra

7. maj 2017 ob 15:12,

zadnji poseg: 7. maj 2017 ob 16:17

Guangžu - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji bodo v prvem delu kvalifikacij za SP 2019 na Kitajskem igrali v skupini A z evropskim prvakom Španijo, Črno goro in še enim kvalifikantom, je določil žreb v Guangžuju.

Slovenija je bila pred žrebom postavljena v četrti boben. V prvem bobnu, iz katerega je dobila Španijo, so bile še Srbija, Francija in Litva, v petem, iz katerega ji je žreb namenil Črno goro, pa Nemčija, Poljska in Belgija.

Z vsakim tekmecem bodo Slovenci igrali po dvakrat, tekme bodo letos novembra in februarja ter junija oziroma julija prihodnje leto. Četrti član skupine A bo znan po avgustovskih predkvalifikacijah. To bo ena izmed drugouvrščenih reprezentanc, ki bodo tekmovale v štirih skupinah.

Iz prvega dela kvalifikacij bodo napredovale po tri najboljše reprezentance iz osmih skupin in v drugem delu med avgustom 2018 in februarjem 2019 tvorile nove štiri skupine. Točke iz prvega dela se bodo prenesle v drugi del, v katerem bo vsaka reprezentanca znova odigrala po šest tekem. Ekipam iz skupine A se bodo v skupini I pridružile tri najboljše iz skupine B, v kateri so Turčija, Latvija in Ukrajina. Na svetovno prvenstvo na Kitajskem (31. avgusta-15. septembra 2019) se bodo uvrstile po tri najboljše iz vsake skupine.



Evropski del kvalifikacij, prvi del

Skupina A:

ČRNA GORA, SLOVENIJA, kvalifikant (2), ŠPANIJA

Skupina B:

Kvalifikant (1), TURČIJA, LATVIJA, UKRAJINA

Skupina C:

POLJSKA, kvalifikant (2), LITVA, MADŽARSKA

Skupina D:

ITALIJA, kvalifikant (1), HRVAŠKA, ROMUNIJA

Skupina E:

Kvalifikant (2), BELGIJA, FRANCIJA, RUSIJA

Skupina F:

Kvalifikant (1), ČEŠKA, ISLANDIJA, FINSKA

Skupina G:

NEMČIJA, SRBIJA, kvalifikant (2), GRUZIJA

Skupina H:

IZRAEL, VELIKA BRITANIJA, GRČIJA, kvalifikant (1)

V drugi del kvalifikacij napredujejo po tri najboljše reprezentance iz vsake skupine.



Tekme Slovenije:

Četrtek, 23. novembra 2017:

SLOVENIJA - kvalifikant



Nedelja, 26. novembra 2017:

ŠPANIJA - SLOVENIJA



Petek, 23. februarja 2018:

ČRNA GORA - SLOVENIJA



Ponedeljek, 26. februarja 2018:

kvalifikant - SLOVENIJA



Četrtek, 28. junija 2018:

SLOVENIJA - ŠPANIJA



Nedelja, 1. julija 2018:

SLOVENIJA - ČRNA GORA

M. R.