Ten Hag nasledil Keizerja na klopi Ajaxa

Jesenski del zelo slab za ekipo iz Amsterdama

28. december 2017 ob 18:06

Amsterdam - MMC RTV SLO

Vodstvo Ajaxa, ki je prejšnji teden odpustilo Marcela Keizerja, je sklenilo sodelovanje z Erikom ten Hagom za dve leti in pol.

Keizer in njegov pomočnik Dennis Bergkamp sta odšla po porazu v osmini finala nizozemskega pokala proti Twenteju. Prejšnjo sredo je bil Ajax že zelo blizu napredovanja v četrtfinale, saj je v 18. minuti zadel Justin Kluivert. Oussama Assaidi je v sodnikovem dodatku izsilil podaljšek. Twente, ki je na prvenstveni lestvici na skromnem 15. mestu, je z igralcem manj prišel do streljanja enajstmetrovk. Odločitev je padla v sedmi seriji, ko je zgrešil Matthijs De Ligt.

Ajax je trenutno na drugem mestu nizozemskega prvenstva, z 38 točkami za pet točk zaostaja za vodilnim PSV-jem iz Eindhovna. Potem ko je lani igral v finalu Evropske lige, je letos izpadel v kvalifikacijah za Ligo prvakov, izločila ga je Nica, nato pa še v kvalifikacijah za Evropsko ligo, premoč je moral priznati Rosenborgu.

47-letni ten Hag je kot igralec med letoma 1989 in 2002 nastopal za Twente, De Graafschap, Waalwijk in Utrecht. Trenersko delo je začel leta 2002 na nogometni akademiji Twenteja, kjer je ostal do leta 2009. Do leta 2012 je bil pomočnik trenerja pri PSV-ju, med letoma 2013 in 2015 pa je vodil mlado ekipo Bayerna v regionalni nemški ligi. Leta 2015 je prevzel Utrecht, kot trener te ekipe je leta 2016 dobil tudi nagrado Rinusa Michelsa za najboljšega trenerja v državi.

