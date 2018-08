Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković je imel hudo krizo do sredine tretjega niza, a je po zdravniškem posredovanju prišel k sebi in se uvrstil v drugi krog. Foto: Reuters Sorodne novice Đoković preživel krizo, Zidanškova osvojila le tri igre Obračun Đokovića in Federerja v New Yorku morda v četrtfinalu Dodaj v

Tenisači omagovali v tropskem New Yorku; danes bo še huje

Ohladitev bo prišla v petek

29. avgust 2018 ob 08:24

New York - MMC RTV SLO

Huda vročina in vlaga sta ustvarili nečloveške razmere za igro na zadnjem teniškem grand slamu sezone v New Yorku, tako da so morali organizatorji na OP ZDA prvič uveljaviti t. i. vročinsko pravilo.

Temperatura se je povzpela nad 35 stopinj Celzija, vlažnost pa je bila več kot 50-odstotna. Nič čudnega, da je moralo pet tenisačev predati dvoboje. "Sredi dneva sploh ne bi smeli igrati tenisa. To ni bilo človeško. Organizatorji so imeli srečo, da je prišlo le do predaje dvobojev in ne še do česa hujšega," je dejal francoski veteran Julien Benneteau, ki je v štirih nizih ugnal Marca Cecchinata.

Že obiskovalci so težko dihali v tropskih razmerah, nekaj jih je celo omedlelo, in le predstavljamo si lahko, kako je bilo šele igralcem. Eden izmed favoritov turnirja Novak Đoković je bil povsem na robu. Ob konec drugega niza proti Madžaru Martonu Fucsovicsu, ki ga je tudi izgubil, je zahteval, da ob rob igrišča postavijo posodo za bruhanje. Imel je tudi posvet s kardiologom.

Organizatorji so prvič v zgodovini OP ZDA uvedli desetminutni premor po tretjem nizu. Đoković in Fucsovics sta ga izkoristila za ledeno kopel. "Marton in jaz sva bila v ledeni kopeli drug zraven drugega. Bil je čudovit občutek, moram reči," je v smehu dejal Đoković, ki je s skrajnimi napori dobil tretji niz in po odmoru Madžara odpravil s 6:0. "Umiral sem po vsaki točki. Prevroče je bilo za tenis. To je nevarno za zdravje," je povedal Fucsovics.

Pet igralcev je moralo zaradi vročine odnehati. Svoje dvoboje so predali Italijan Stefano Travaglia, Litovec Ricardas Berankis, Argentinec Leonardo Mayer, Rus Mihail Južni in Srb Filip Krajinović.

Za danes je v New Yorku napovedana še višja temperatura. Do ohladitve naj bi prišlo v petek.

R. K.