Teniška izida na prvih dveh ponedeljkovih tekmah

Razglašeni Belorusi še naprej brez točke

8. maj 2017 ob 18:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kanada na svetovnem hokejskem prvenstvu pričakovano ni imela težkega dela z Belorusijo (6:0), prepričljivo pa je svoje delo opravila tudi Rusija, ki je premagala gostitelje Nemce (6:3).

Za igralca tekme so v Parizu na tekmi Kanada - Belorusija razglasili Braydena Pointa, ki je dosegel dva zadetka, prvega po dobrih petih minutah igre, kar je bil edini gol v prvi tretjini. Nate Mackinnon, ki je Sloveniji v nedeljo zabil tri gole, je v drugi tretjini z dvema zadetkoma vodstvo povišal na 3:0. Najprej je (v 25. minuti) sijajno meril v levi zgornji kot vrat Mihajla Karnaukova, v 36. minuti pa je plošček s pol metra potisnil v mrežo. V zadnji tretjini so zadeli še Jeff Skinner, Claude Giroux in še enkrat Brayden Point.

Calvin Pickard je ubranil vseh 13 strelov.

Belorusi so po treh tekmah še brez točke.

Rusi so na tekmi, ki so jo zaznamovale številne kazni (skupaj za 41 minut, pri čemer je Patrick Hager dobil kazen igre), po dveh tretjinah proti Nemcem vodili kar s 5:0. Prva zadetka je na popoldanskem dvoboju v Kölnu dosegel Vadim Šipačjov, ki je z ekipo SKA iz St. Peterburga letos postal prvak Lige KHL, prihodnjo sezono pa bo igral za Vegas Golden Knights, novo ekipo Lige NHL.

Nemci so v zadnji tretjini lahko le ublažili poraz.

SP elitne divizije, skupina B:

BELORUSIJA - KANADA

0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Point 6., 55., MacKinnon 25., 36. Skinner 48., Giroux 51.

Danes ob 20.15:

FINSKA - ČEŠKA

Torek ob 16.15:

SLOVENIJA - NORVEŠKA

Ob 20.15:

ŠVICA - FRANCIJA

Lestvica: * x KANADA 3 3 0 0 0 17:3 9 ŠVICA 2 1 1 0 0 8:4 5 FRANCIJA 2 1 0 0 1 7:4 3 ČEŠKA 2 1 0 0 1 7:5 3 NORVEŠKA 2 1 0 0 1 3:5 3 FINSKA 2 1 0 0 1 4:7 3 SLOVENIJA 2 0 0 1 1 6:12 1 BELORUSIJA 3 0 0 0 3 3:15 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina A, 3. krog:

NEMČIJA - RUSIJA

3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

Macek 46., Gogulla 49., Tiffels 60.; Šipačjov 2. , 18. , Plotnikov 19., Gusev 32., Kučerov 36., 52.

Ponedeljek ob 20.15:

ZDA - ŠVEDSKA

Torek ob 16.15:

ITALIJA - LATVIJA



Ob 20.15:

SLOVAŠKA - DANSKA

Lestvica: * x RUSIJA 3 2 1 0 0 18:5 8 LATVIJA 2 2 0 0 0 6:1 6 ŠVEDSKA 2 1 0 1 0 8:4 4 ZDA 2 1 0 0 1 8:4 3 NEMČIJA 3 1 0 0 2 7:14 3 SLOVAŠKA 2 0 1 0 1 4:5 2 ITALIJA 2 0 0 1 1 3:13 1 DANSKA 2 0 0 0 2 2:10 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

