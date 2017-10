Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Roger Federer je ponovno dokazal, da je v pravi vrhunski dnevni formi praktično nepremagljiv. Rafa Nadal je večino časa lahko le opazoval njegov šov. Foto: Reuters Marija Šarapova se očitno dokončno vrača nazaj na veliko sceno. Foto: EPA Sorodne novice Teniška klasika v finalu Šanghaja - Nadal proti Federerju Dodaj v

Nadal le nemočni opazovalec FedEx šova v Šanghaju

Marija Šarapova slavila prvič po vrnitvi

15. oktober 2017 ob 10:33,

zadnji poseg: 15. oktober 2017 ob 12:16

Šanghaj - MMC RTV SLO

Švicarski šampion Roger Federer je svojemu večnemu teniškemu rivalu Rafi Nadalu v finalu ATP mastersa v Šanghaju odčital pravo lekcijo in po dobri uri slavil z gladkih 6:4 in 6:3.

Federer tako ostaja neporažen v letošnjih dvobojih s Špancem (dobil je vse štiri) in je prišel že do pete zaporedne zmage v medsebojnih dvobojih. Skupno je sicer v prednosti še vedno Nadal, ki je na 38 dvobojih zmagal kar 23-krat. A Španec, prvi igralec sveta, tokrat ni imel pravih možnosti. "FedEx" je udarno začel in nadaljeval obračun ter nasprotniku pravih možnosti ni pustil. Letos je dobil kar šest od sedmih finalov in se Nadalu na ATP lestvici pred zaključkom sezone še nekoliko približal.

To je drugi naslov za Federerja v Šanghaju in prvi po zmagi leta 2014, Nadal je bil v finalu Šanghaja še drugič poražen (prvič leta 2009). 38. poglavje večne klasike Federer - Nadal je sicer ponovno zaznamovalo nekaj izjemnih potez, večina pa je pripadla Federerju, ki mu je v prvem zadostoval eden, v drugem pa dva odvzema servisa. Nadal ni prišel do niti ene priložnosti za "brejk". Federer je zadel kar 28 "winnerjev" in imel le 11 neizsiljenih napak, na svoj prvi servis je osvojil kar 83 odstotkov točk.

Federer letel po celotnem igrišču

Švicar je udarno začel dvoboj in takoj prišel do "brejka" za 0:1. Nihče od nasprotnikov nato do konca prvega niza ni več resno ogrožal svojega začetnega udarca, zlasti Federer je blestel. V šesti igri je denimo z lahkoto povišal prednost s kar štirimi asi v manj kot minuti. Federer je prvi niz zaključil s sedmim asom, izgubil pa vsega štiri točke na svoj servis. V drugem nizu se je zdelo, da je Nadal vzpostavil ravnotežje, a ga je ravno v tistem trenutku legendarni tekmec ponovno presenetil. V peti igri je prišel do "brejka", povedel z 2:3 in nato dokončno zlomil tekmeca.

Prva tunirska zmaga za Šarapovo po vrnitvi

Rusinja Marija Šarapova je osvojila prvi turnir, odkar se je po prestani dopinški kazni vrnila na teniška igrišča. V finalu pol milijona dolarjev vrednega turnirja WTA v kitajskem Tiandžinu, kjer je bila njena tekmica Belorusinja Arina Sabalenka, je zmagala s 7:5 in 7:6 (8). Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam in nekoč prva igralka sveta, ki je zdaj šele na 86. mestu lestvice WTA, je slavila prvič po vrnitvi v teniški svet po 15 mesecih prepovedi nastopanja oziroma prvič po dveh letih in pol.

"Zame je ta zmaga nekaj posebnega. Vedno se je bom spominjala," je po uspehu dejala ruska igralka. Po prestani kazni zaradi dopinškega prekrška se je vrnila aprila letos na turnirju v Stuttgartu, v Tiandžinu pa je nastopila s povabilom prirediteljev. Skupno je to za Rusinjo 36. zmaga v karieri.

Mednarodni turnir ATP serije 1.000, Šanghaj

(5.924.890 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

FEDERER (ŠVI/2) - NADAL (ŠPA/1)

6:4, 6:3

Mednarodni turnir WTA, Tiandžin

(500.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

ŠARAPOVA (RUS) - SABALENKA (BLR)

7:5, 7:6

Ž. K.