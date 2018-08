Teniška štoparica v Washingtonu dobro sprejeta

Murray je pozdravil odštevalnik: "To je bila ena od neumnosti pri tenisu. Kako naj bi v glavi štel do 25?" Foto: EPA

Časovne omejitve v tenisu naj bi pospešile dvoboje, uvedbo štoparic pa so spremljali številni dvomi, a prvi odzivi v Washingtonu so pozitivni. Foto: EPA

Za zdaj uvedena le za OP ZDA in turnirje pred njim

2. avgust 2018 ob 13:26

Washington - MMC RTV SLO, STA

Štoparici za odštevanje časa med točkami in ogrevanje v tenisu, ki sta premiero doživeli ta teden na glavnem delu turnirjev ATP in WTA v Washingtonu, so igralci in igralke načeloma dobro sprejeli, res pa morajo zdaj prej sneti slušalke.

Štoparica za odštevanje časa med točkama igralcu da 25 sekund za serviranje. Čas se začne odštevati, ko glavni sodnik pove izid. Štoparica za ogrevanje odšteva eno minuto, v kateri morajo igralci po prihodu na igrišče priti do mreže, pet minut za ogrevanje in še dodatno minuto za pripravo na igro.

Wawrinka: Dobra sprememba za samo igro

"To je pozitivna sprememba za tenis," je po 1. krogu turnirja v Washingotnu povedal trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam, Škot Andy Murray: "To je bila ena od neumnosti pri tenisu. Kako naj bi v glavi štel do 25?" Sodniki sicer imajo določeno toleranco do pravila 25 sekund, štoparica pa bo omogočala, da bodo sodniki in igralci na isti valovni dolžini glede pretečenega časa.

"Super je bilo. Nobenega pritiska nisem čutil," je povedal prav tako trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam Švicar Stan Wawrinka, ki je še pojasnil: "Še vedno imaš veliko časa, sprememba pa je dobra za samo igro. Seveda pogledaš na uro, ampak imaš vedno dovolj časa."

Mlade moti enominutna omejitev priprave

Najbolj sta se pritoževali Japonka Naomi Osaka in Američan Frances Tiafoe, vendar ne nad štoparico za odštevanje med točkama, ampak nad enominutno omejitvijo, v kateri mora igralec od prihoda na igrišče priti do mreže za met kovanca. Za tenisače, ki so navajeni ležernega prihoda na igrišče, je težko tako hitro odložiti slušalke z glasbo in oditi k mreži.

"Najbolj panična je zame minuta, v kateri moraš priti do mreže, ker moram hitro prekiniti poslušanje glasbe. Po navadi poslušam glasbo, dokler ne pridem do klopi, zdaj pa moram nehati na pol poti. To mi ni bilo najbolj všeč," je povedala 20-letna Osaka.

Motnja pri izenačenih dvobojih?

Zmagovalka odprtega prvenstva ZDA Sloane Stephens je dejala, da bo potreben čas, da se bo navadila na uro, posebno v izenačenem dvoboju: "Malo je čudno. Pozoren moraš biti. Ko je v tretjem nizu 6:6, nočeš gledati na uro, a tako je. Upam, da se bomo vsi dobro privadili."

Japonec Kei Nišikori je povedal, da bo zdaj imel manj časa za odločitev, kam bo serviral in za taktične zamisli med dvobojem. Nemka Andrea Petković se je hitro privadila na uro, potem ko je bila od začetka malo živčna. Pravi, da ne bi imela nič proti, če bi bila štoparica prisotna na vseh turnirjih. Za zdaj bo štoparica le na odprtem prvenstvu ZDA in turnirjih neposredno pred njim, če pa se bo obnesla, obstaja možnost, da bosta drugo leto štoparici prisotni na več turnirjih.