Teniški as Aljaž Bedene skočil v zakonski jarem s poppevko

Kimalie nekoč prepevala v skupini Foxy Teens

6. avgust 2017 ob 16:13

London - MMC RTV SLO

Teniški igralec Aljaž Bedene, ki zadnji dve leti igra za Veliko Britanijo, je skočil v zakonski jarem s svojim dolgoletnim dekletom, poppevko Kim Perme, bolj znano pod umetniškim imenom Kimalie.

Permetova je bila v domovini znana kot članica dekliške zasedbe Foxy Teens (britanski Daily Mail je skupino označil kot slovenski odgovor na Spice Girls), v kateri je pela med letoma 2007 in 2010, zdaj pa že nekaj let z Bedenetom živita v Hertfordshiru severno od Londona, kjer sta leta 2012 tudi kupila hišo, Kimalie pa se kot pevka zdaj skuša dokazati na angleških tleh.

28-letni Bedene se je že leta 2008 odločil, da bo zaradi omejenih možnosti v Sloveniji in stagnacije kariero nadaljeval na Otoku in se tja tudi preselil. Po nekaj zapletih je leta 2015 dobil britansko državljanstvo in je zdaj kot tak uvrščen tudi na ATP-lestvico, ne more pa za Veliko Britanijo zaigrati v Davisovem pokalu ali na olimpijskih igrah, zato zdaj Bedene o nadaljnjih korakih glede tako želenega nastopa na OI še razmišlja.

Britanci se sicer trenutno ne morejo pritoževati, saj je Andy Murray številka ena moškega tenisa, je pa res, da se razen s Škotom ne morejo ravno pohvaliti s kakim bogatim naborom kakovostnih igralcev. Tako šele na 41. mestu najdemo drugega najboljšega Britanca, Kyla Edmunda, na 46. pa je že Bedene, o katerem britanski tisk piše samo pohvalno.

Bedenetu in Permetovi so ob poroki na Twitterju med drugim čestitali tudi njegovi športni agenti pri britanski agenciji GSC Management Group. "Ene velike čestitke in najlepše želje @AljazBedenetu in njegovi lepi nevesti @OfficialKimalie ❤️❤️ #Mr&MrsBenki"

K. S.