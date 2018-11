Roger Federer je še vedno največji teniški magnet. Foto: Reuters Dodaj v

Teniški spektakel v Londonu odpirata Anderson in Thiem

V večernem obračunu Federer in Nišikori

11. november 2018 ob 09:41

London - MMC RTV SLO

V Londonu se začenja zadnje dejanje posamičnega dela teniške sezone. Na finalnem turnirju bodo danes v areno O2 stopili igralci v skupini Lleytona Hewitta.

Ob 15.00 bosta na igrišče stopila Kevin Anderson in Dominic Thiem, v večernem obračunu pa bosta lopar prekrižala Roger Federer in Kei Nišikori.

V ponedeljek se bodo gledalcem predstavili še igralci, ki tekmujejo v skupini Guge Kuertna - to so Alexander Zverev, Marin Čilić, Novak Đoković in John Isner.

Skupina Lleyton Hewitt, danes ob 15.00:

ANDERSON (JAR/4) - THIEM (AVT/6)



Ob 21.00:

FEDERER (ŠVI/2) - NIŠIKORI (JAP/7)

Skupina Guga Kuerten, ponedeljek ob 15.00:

ZVEREV (NEM/3) - ČILIĆ (HRV/5)

Ob 21.00:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - ISNER (ZDA/8)

S. J.