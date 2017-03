Tepeš in Semenič poletela 238 metrov

Daljava dneva 240,5 metra

23. marec 2017 ob 07:42,

zadnji poseg: 23. marec 2017 ob 12:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na petkovi tekmi smučarjev skakalcev v Planici bo nastopilo šest Slovencev. Domnu in Petru Prevcu ter Juriju Tepešu so se v kvalifikacijah pridružili Anže Semenič, Jernej Damjan in Tilen Bartol.

Kvalifikacije je dobil Norvežan Robert Johansson s poletom, dolgim 233 metrov. Drugi je bil Pyotr Zyla (226 m), tretji pa Markus Eisenbichler (236). Semenič je bil osmi (227,5 m), Damjan 11. (221 m) in Bartol 22. (211,5 m). Najdaljši je bil sicer Forfang z 241,5 metra, ki pa je bil naknadno diskvalificiran.

Prekratka za tekmo je bila sedmerica Slovencev - Anže Lanišek, Jaka Hvala, Cene Prevc, Nejc Dežman, Rok Tarman, Miran Zupančič in Rok Justin.

Slovenska daljava dneva - 238 metrov

Izmed tistih, ki so imeli nastop že zagotovljen, je bil najdaljši Tepeš z 238 m. To je bila poleg Semeniča na prvem treningu tudi najboljša slovenska daljava dneva. Peter Prevc je poletel 231 metrov, Domen Prevc pa 222,5 m. Stefan Kraft, Kamil Stoch in Andreas Wellinger v kvalifikacijski seriji niso nastopili.

Na prvem treningu najdaljši Semenič ...

V oblačnem in deževnem vremenu so pred kvalifikacijami opravili dve seriji uradnega treninga. V prvi seriji je bil najdaljši Anže Semenič, ki je pristal pri 238 metrih. Po točkah je zaostal le za Andreasom Wellingerjem, ki je bil drugi najdaljši z 228,5 metra. Tilen Bartol je bil 6. (219 m), Peter Prevc pa 7. (210 m). Stefan Kraft (209 m) je bil na prvem treningu pred Kamilom Stochom (202,5 m).

... na drugem Wellinger (240,5 m)

V drugi seriji je Wellinger z 240,5 metra postavil daljavo dneva. Takoj za njim se je uvrstil Kraft (234,5 m), tretji pa je bil Stoch (231,5 m). Najboljši od Slovencev je bil Peter Prevc na šestem mestu z 225,5 metra. Semenič je bil sedmi (229,5 m), Jurij Tepeš pa deveti (223,5 m).

Kvalifikacije: daljave točke 1. R. JOHANSSON NOR 233,0 215,8 2. P. ZYLA POL 226,0 213,8 3. M. EISENBICH. NEM 236,0 212,2 4. A. INSAM ITA 230,5 207,8 5. D. ITO JAP 229,0 207,2 8. A. SEMENIČ SLO 227,5 205,0 11. J. DAMJAN SLO 221,0 197,0 22. T. BARTOL SLO 211,5 186,5 Brez tekme: 34. A. LANIŠEK SLO 205,0 178,5 35. J. HVALA SLO 208,0 177,1 38. C. PREVC SLO 205,0 175,8 . N. DEŽMAN SLO 207,0 175,8 40. R. TARMAN SLO 208,0 174,5 50. M. ZUPANČIČ SLO 193,0 159,9 56. R. JUSTIN SLO 183,0 142,5 Domen in Peter Prevc ter Jurij Tepeš so imeli nastop na tekmi že zagotovljen.

Prvi uradni trening: daljave točke 1. A. WELLINGER NEM 228,5 162,2 2. A. SEMENIČ SLO 238,0 157,4 3. M. HAYBÖCK AVT 221,5 153,9 4. S. KRAFT AVT 209,0 148,4 5. M. EISENBICH. NEM 211,5 145,8 6. T. BARTOL SLO 219,0 143,3 7. P. PREVC SLO 210,0 143,0 8. K. STOCH POL 202,5 135,4 Drugi uradni trening: daljave točke 1. A. WELLINGER NEM 240,5 178,6 2. S. KRAFT AVT 234,5 171,4 3. K. STOCH POL 231,5 166,0 4. M. HAYBÖCK AVT 237,0 164,7 5. M. EISENBICH. NEM 234,5 154,1 6. P. PREVC SLO 225,5 153,7 7. A. SEMENIČ SLO 229,5 152,1 8. A. STJERNEN NOR 224,5 149,4 9. J. TEPEŠ SLO 223,5 148,2



Petek, 24. 3.:

14.00 Poskusna serija

15.00 Prva serija

... Finalna serija

17.15 Zabavni program na odru Vala 202 - Gadi

18.30 Zaključek programa v Planici

19.00 Open Air Planica, Kranjska Gora

Sobota, 25. 3.:

09.00 Poskusna serija

10.00 Ekipna tekma, prva serija

... Finalna serija

12.30 Zabavni program na odru Vala 202 - Tabu

15.00 Zaključek programa v Planici

18.00 Open Air Planica, Kranjska Gora

20.00 Podelitev štartnih številk in koncert

Nedelja, 26. 3.:

09.00 Poskusna serija

10.00 Prva serija

... Finalna serija

12.00 Podelitev nagrad

12.30 Zabavni program na odru Vala 202 - Dan D

15.00 Zaključek programa v Planici

S. J., R. K.