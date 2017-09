Terlikar s štirimi zadetki popeljal Triglav v polfinale

Olimpija in Jesenice igrata v petek

7. september 2017 ob 19:04

Kranj - MMC RTV SLO

V Celju se je začel turnir za Pokal Slovenije. Hokejisti Triglava so v četrtfinalu premagali MK Bled s 7:3 in se bodo v soboto srečali z zmagovalcem obračuna med Mariborom in SŽ Olimpijo.

Potem ko je bilo v preteklih dveh sezonah tekmovanje za pokalno lovoriko razpotegnjeno čez več tednov, je želja tokratnega podaljšanega hokejskega konca tedna povečati atraktivnost tekmovanja, saj bodo ljubitelji hokeja v štirih tekmovalnih dneh na enem mestu imeli možnost videti vse slovenske članske ekipe.

Uvodno tekmo so bolje začeli blejski hokejisti, že v 3. minuti je zadel Nejc Mašič. V 14. minuti je Blaž Škrjanec izenačil ob prednosti igralca več.

Drugi del srečanja je ponudil kar pet zadetkov. Prvi so bili uspešni hokejisti Triglava, a so Blejci hitro izenačili. Razigral se je Anže Terlikar, ki je v drugi tretjini zadel dvakrat, 48 sekund pred piskom sirene celo z igralcem manj za 4:3.

V zadnji tretjini je Terlikar zadel še dvakrat, končni izid pa je postavil Miha Vilfan 63 sekund pred koncem.

Četrtfinale:

TRIGLAV - MK BLED

7:3 (1:1, 3:2, 3:0)

50; Škrjanec 14., Terlikar 25., 40., 49., 58., Ahačič 39., Vilfan 59.; Mašič 3., Burazin 29., Pazlar 35.



Ob 20.00:

ECE CELJE - PLAYBOY SLAVIJA (II)



Petek ob 16.30:

MARIBOR - SŽ OLIMPIJA (III)



Ob 20.00:

SIJ ACRONI JESENICE - JESENICE ml. (IV)





Polfinale, sobota ob 16.30:

TRIGLAV - III

Ob 20.00:

II - IV



Finale bo v nedeljo ob 18.00.

A. G.