Teroristični napad ne bo ogrozil newyorškega maratona

Več kot 50.000 tekačev in 2,5 milijona gledalcev

1. november 2017 ob 19:00

New York - MMC RTV SLO, STA

Teroristični napad na Manhattnu ne bo odnesel ene največjih športnih prireditev v New Yorku, newyorškega maratona. Na njem letos pričakujejo več kot 50.000 tekačev in 2,5 milijona gledalcev.

Prireditelji maratona so zagotovili, da jih terorističen napad ne bo ustavil pri izvedbi enega najpomembnejših maratonov na svetu, ki bo potekal v nedeljo.

Maraton bo potekal pod zelo strogimi varnostnimi ukrepi. Med drugim bodo na delu tudi helikopterske policijske enote, več oboroženih varnostnih ekip, postavili bodo tudi več cestnih zapor in ovir kot na prejšnjih maratonih v New Yorku.

Organizatorji maratona so obenem izrazili sožalje žrtvam napada. New York je v torek zvečer pretresel prvi teroristični napad po 11. septembru 2001. Napadalec je s poltovornjakom na Manhattnu zapeljal v kolesarje in pešce, pri čemer jih je osem ubil, 11 pa ranil. Policisti so ga ustrelili in aretirali. Po napadu so v mestu poostrili varnostne ukrepe.

D. S.