Terpstra napadel v idealnem trenutku in zdržal do cilja

Na sloviti klasični dirki nastopili štirje Slovenci

1. april 2018 ob 17:13

Oudenaard - MMC RTV SLO

Niki Terpstra je zmagi na dirki Pariz-Roubaix (2014) dodal še drugo največjo enodnevno kolesarsko klasiko, saj je bil najmočnejši na Dirki po Flandriji.

33-letni nizozemski kolesar (Quick Step) se je 26 kilometrov pred ciljem na klancu otresel Vincenza Nibalija in zdržal do cilja. Prav napad Nibalija je Terpstri tudi omogočil, da je ušel konkurentom. Po 263 kilometrih, polnih klancev in odsekov kock, je Terpstra slavil s prednostjo 11 sekund pred Dancem Madsem Pedersenom. Tretji je bil lanskoletni zmagovalec, Belgijec Philippe Gilbert.

Favorizirana Greg Van Avermaet in Peter Sagan sta se morala zadovoljiti s tem, da sta bila najhitrejša v sprintu za peto oziroma šesto mesto.

Terpstra je prvi Nizozemec po letu 1986 z zmago na Dirki po Flandriji. Za njegovo ekipo Quick Step pa je to že 21. zmaga letošnje sezone, zanj pa 22. kariere: "Zmagati na Pariz-Roubaix in zdaj še na Dirki po Flandriji ... Ne morem opisati, kako sem srečen. Ko sem bil majhen, sem sanjal o teh dveh dirkah in zdaj sem zmagal na obeh."

Nastopili so štirje Slovenci: Borut Božič, Kristijan Koren in Luka Pibernik iz ekipe Bahrain-Merida in Luka Mezgec iz ekipe Mitchelton-Scott.

Antwerpen-Oudenaard, 263 km: 1. N. TERPSTRA NIZ 6:21:25 2. M. PEDERSEN DAN +0:12 3. P. GILBERT BEL 0:17 4. M. VALGREN DAN 0:20 5. G. VAN AVERMAET BEL 0:25 6. P. SAGAN SLK 7. J. STUYVEN BEL vsi 8. T. BENOOT BEL isti 9. W. VAN AERT BEL čas 10. Z. ŠTYBAR ČEŠ

Na ženski izvedbi v ospredju Nizozemke

Na ženski izvedbi Dirke po Flandriji (153 km) so bile na prvih treh mestih Nizozemke, zmagala pa je olimpijska prvakinja Anna Van der Breggen (Boels - Dolmans). Nastopile so tudi kolesarke slovenske ekipe BTC City Ljubljana, a je zahtevno preizkušnjo končala le Poljakinja s slovenskim potnim listom Eugenia Bujak, ki je bila 28. (+ 1:48).

Fortin ponovil zmago iz leta 2016

Italijan Filippo Fortin je zmagovalec VN Adrie Mobila. Fortin, član ekipe Felbermayr, je zmagal že pred dvema letoma. Odločil je šprint 40 kolesarjev, potem ko sta bila oba ubežnika ujeta. Drugo mesto je v Novem mestu osvojil še en Italijan Nicola Venchiarutti (Cycling Team Friulli), tretji pa je bil Poljak Jiri Polnicki (Elkov - Author). Od Slovencev je bil najboljši Žiga Grošelj (Adria Mobil), ki je končal na 6. ali 7. mestu.

T. O.