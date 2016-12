Tesen poraz Miamija, Dragić dosegel 23 točk

Toronto Raptors so na krilih Kyla Lowryja (36 točk) in DeMarja DeRozana (24 točk) slavili zmago v Utahu. Foto: Reuters

Nov izjemen večer in tretjo tekmo v nizu z več kot 40 točkami je prikazal Russell Westbrook, ki je dosegel 45 točk, tudi zadnjih 15 košev ekipe Oklahome City Thunder. Ta je s 117:112 premagala moštvo Boston Celtics. Westbrook je kar 12 točk dosegel v zadnjih 96 sekundah, tudi tri zaporedne trojke, temu pa je dodal še po 11 podaj in skokov za štirinajsti trojni dvojček sezone. Foto: Reuters

Goran Dragić je za poražene goste v 33. minutah dosegel 23 točk (met iz igre 10:17, 2:4 za tri točke, 1:3 prosti meti), pet podaj in štiri skoke. Bil je prvi strelec Miamija in drugi na tekmi. Foto: Reuters

Beno Udrih ni igral

24. december 2016 ob 07:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Dragić je v 33. minutah dosegel 23 točk (met iz igre 10:17, 2:4 za tri točke, 1:3 prosti meti), pet podaj in štiri skoke. Bil je prvi strelec Miamija in drugi na tekmi.

Najboljši igralec srečanja je bil v vrstah domačih Anthony Davis z 28 točkami, 22 skoki, kar je njegov rekord kariere, ter štirimi blokadami.

Domači so namreč z delnima izidoma 15:0 in 12:0 prišli znova v igro, v drugem polčasu pa se je izkazal Davis, ki je v dem delu nanizal 19 točk in 14 skokov. Miami je obenem v zadnjih dobrih 15 minutah zbral vsega 19 točk ter izgubil šest od 15 žog na tekmi. "Mislim, da smo povsem nadzorovali potek tekme 35 minut, tekmeci pa so nato zaigrali res zelo agresivno. Igrali so resnično izvrstno obrambo. Ni nam uspelo zadevati metov in na koncu nam je malo zmanjkalo. Ni izgovorov. Moramo narediti več," je po tekmi dejal Dragić.

Napeto vse do konca

V New Orleansu je bil dvoboj izenačen vse do konca, saj so gostje 14 sekund pred zvokom sirene zaostajali za tri točke (87:90). Jrue Holiday je devet sekund pred koncem zadel oba prosta meta in že postavil končni izid, saj Miamiju kljub odmoru pred tem zadnjim delom ni uspelo zadeti koša. Vročici obenem ni uspelo zadržati 14 točk prednosti, ki jo je imela še v drugem delu tretje četrtine.

Ekipa Detroit Pistons, za katero Beno Udrih ponovno ni igral, je doma izgubila z vodilnim moštvom lige Golden State Warriors (113:119).

Liga NBA, tekme 23. decembra:

NEW ORLEANS - MIAMI 91:87

Davis 28, Holiday 22; Dragić 23 točk, 5 podaj, 4 skoki v 33 minutah.

CHARLOTTE - CHICAGO 103:91

Batum in Walker 20; Butler 26.

ORLANDO - LA LAKERS 109:90

Payton 25, Ibaka 19; Clarkson 18.

CLEVELAND - BROOKLYN 119:99

James 19, Thompson 16; Lopez 16.

BOSTON - OKLAHOMA CITY 112:117

Thomas 34; Westbrook 45, Kanter in Sabonis 20.

DETROIT - GOLDEN STATE 113:119

Harris 26 ... Beno Udrih ni igral; Durant 32, Curry 25.

MILWAUKEE - WASHINGTON 123:96

Antetokounmpo 39, Parker 21; Wall in Porter jr. 18.

MEMPHIS - HOUSTON 115:109

Conley 24, Gasol 16; Anderson 31.

MINNESOTA - SACRAMENTO 105:109

LaVine 40; Cousins 32, Tolliver 17.

DENVER - ATLANTA 108:109

Gallinari 21; Schroder 27, Millsap 20.

UTAH - TORONTO 98:104

Hayward 23; Lowry 36, DeRozan 24.

PHOENIX - PHILADELPHIA 123:116

Bledsoe 24, Booker 23; Embiid 27.

PORTLAND - SAN ANTONIO 90:110

McCollum, Lillard in Leonard 16; Leonard 33, Mills 23.

LA CLIPPERS - DALLAS 88:90

Crawford 26; Barnes 24, Matthews 16.