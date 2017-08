Tesen poraz Slovenk s Španijo

V sredo proti Srbiji

1. avgust 2017 ob 19:35

Celje - MMC RTV SLO

Slovenske rokometašice do 19 let so na evropskem prvenstvu v Celju s 23:25 izgubile tekmo drugega dela proti Španiji.

Slovenke se borijo za mesta od 9 do 12. Varovanke Bojana Voglarja so večino tekme v Golovcu držale korak s Špankami. Polčas se je končal s 15:12.

Slovenija je v drugem delu dihala za ovratnik Špankam, a za preobrat ni bilo moči. Anika Strnad je bila s sedmimi zadetki najučinkovitejša pri Slovenkah.

Slovenija bo v sredo igrala s Srbijo, ki je v torek klonila proti Portugalski (22:25).

ROKOMET (Ž)



EVROPSKO PRVENSTVO (U-19)

CELJE, za mesta od 9 do 12, skupina I2



1. krog:

ŠPANIJA - SLOVENIJA 25:23 (15:12)

Slovenija: Helbel 3, Strnad 7, Berzelak 3, Čopi 2, Kodele 2, Abina 1, Akalovič 1, Baruca 1, Skrinjar 1, Vončina 1, Vučko 1, Arhanič, Fister, Lovšin, Udovič, Vojnovič.



SRBIJA - PORTUGALSKA 22:25 (11:10)



2. krog, sreda ob 15.00:

SLOVENIJA - SRBIJA



Skupina D:

DANSKA - SLOVENIJA 26:20 (16:11)

PORTUGALSKA - SLOVENIJA 18:28 (10:15)

SLOVENIJA - ČRNA GORA 17:24 (8:9)



Vrstni red: Danska 6, Črna gora 4, Slovenija 2, Portugalska 0.

A. V.