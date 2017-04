Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ocenjuje se tudi izgled smuči, kar je pomembno zlasti pri ženskih modelih, kjer se proizvajalci zelo potrudijo, da so všečni. Elan je pri tem vsekakor med najboljšimi. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Mario Matt, svetovni slalomski prvak v letih 2001 in 2007, v Sočiju pa olimpijski prvak. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Test smuči bo povedal, katere so najboljše in najlepše

V Montafonu tudi asi, kot so Matt, Strobl in Von Grünigen

9. april 2017 ob 12:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Smučarji različnih znanj, med njimi tudi izjemni tekmovalci, so na smučišču Silvretta Montafon preizkušali in ocenjevali kakovost in videz smuči za naslednjo sezono.

Več kot dvajset let že poteka Svetovni test smuči (World Ski Test), na katerem z redkimi izjemami sodelujejo vsi najvidnejši proizvajalci smuči. Letos je smučarje 4. in 5. aprila gostila alpska dolina Montafon na jugu Predarlskega. Od (nekdanjih) tekmovalcev so na zahod Avstrije prišli Mario Matt, Manfred Pranger, Fritz Strobl, Michael Von Grünigen in aktualna svetovna prvakinja v superveleslalomu Nicole Schmidhofer. Smuči so preizkušali še predstavniki industrije, demonstratorji in novinarji.

Ker so rezultati testa objavljeni v številnih uglednih revijah (v Sloveniji bo jeseni rezultate objavil Karving magazin) in vplivajo na prodajo, je zelo pomembno, da je test izpeljan na visoki ravni in da ni dvomov o verodostojnosti. "Zagotovo je test verodostojen, saj gre za slepi test, kar pomeni, da so smuči prelepljene s črno folijo, tako da jih nismo prepoznali. Ocenjevali smo le lastnosti smuči. Sam sem ocenjeval slalomske in 'allround' oziroma vsestranske smuči," nam je povedal Vid Baruca, član slovenskega Demo teama.

Vsak testiranec na testnem poligonu po enkrat presmuča z vsako znamko smuči v določeni kategoriji, pri čemer pred novo vožnjo že oceni smuči z ocenami od 1 do 10. Ocenjujejo se lastnosti smuči v kratkih in dolgih zavojih, oprijem robnikov in stabilnost. V ločenem testu se ocenjuje tudi videz smuči.

Čeprav je kakovost smuči že zdaj zelo visoka, gre razvoj naprej: "Uporabljajo se vse boljši materiali, tako da so smuči iz leta v leto kakovostnejše," je povedal Vid Baruca, ki svetuje, da si kupci pred nakupom vzamejo dovolj časa in da smuči, če je le mogoče, preizkusijo na testih, ki jih je na naših smučiščih vedno več.

Tomaž Okorn