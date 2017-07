Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Danny van Poppel je v tretji etapi pričakovano izgubil rumeno majico. V cilj je prišel na 125. mestu z več kot 16 minutami zaostanka. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Teuns najmočnejši na strmem ciljnem vzponu, Sagan spet v rumenem

Simon Špilak zaostal skoraj dve minuti in pol

31. julij 2017 ob 19:54

Szczyrk - MMC RTV SLO

Dylan Teuns je zmagovalec tretje etape kolesarske Dirke po Poljski (161 km), ki se je po štirih prelazih končala še s strmim vzponom na Szczyrk, kjer je bil naklon tudi 17-odstoten.

25-letni Teuns, član ekipe BMC Racing Team, je tako slavil prvo zmago v Svetovni seriji. Odlično je dirkal svetovni prvak Peter Sagan in bil v času zmagovalca drugi, prehitel pa je celo zmagovalca letošnje Dirke po Sloveniji Rafala Majka, ki velja za precej boljšega kolesarja v klanec. Od Slovencev je bil najboljši Simon Špilak, ki je na 31. mestu zaostal dve minuti in 22 sekund.

Sagan je po zaslugi bonifikacijskih sekund spet prevzel vodstvo v skupnem seštevku, pred Teunsom ima šest sekund prednosti.

V zaključku etape je nekaj časa dobro kazalu Jacku Haigu, a so ga zasledovalci ujeli kilometer pred ciljem.

74. DIRKA PO POLJSKI 3. etapa, Jaworzno - Szczyrk, 161 km: 1. D. TEUNS BEL 3:51:41 2. P. SAGAN SLK vsi 3. R. MAJKA POL isti 4. W. KELDERMAN NIZ čas 5. T. J. SLAGTER NIZ +0:05 6. O. C. EIKING NOR 0:07 7. D. POZZOVIVO ITA isti 8. A. YATES VB čas 9. W. POELS NIZ 0:12 10. S. OOMEN NIZ 0:14 ... 31. S. ŠPILAK SLO 2:22 61. M. MOHORIČ SLO 5:49 73. L. MEZGEC SLO 10:10 77. D. NOVAK SLO isti čas 107. K. KOREN SLO 14:04 110. J. TRATNIK SLO isti čas Skupni vrstni red po 3. etapi: 1. P. SAGAN SLK 10:03:02 2. D. TEUNS BEL +0:06 3. R. MAJKA POL 0:12 4. W. KELDERMAN NIZ 0:16 5. T. J. SLAGTER NIZ 0:21 6. O. C. EIKING NOR 0:23 7. D. POZZOVIVO ITA 0:24 8. W. POELS NIZ 0:25 9. A. YATES VB 0:25 10. N. HAAS AVS 0:30 ... 31. S. ŠPILAK SLO 2:38 60. M. MOHORIČ SLO 6:05 76. D. NOVAK SLO 11:32 79. L. MEZGEC SLO 13:12 95. K. KOREN SLO 14:20 110. J. TRATNIK SLO 15:26

T. O.