Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Anthony Randolph je v španski ligi za Luko Dončićem s 13,7 točke na tekmo drugi strelec Reala, v Evroligi pa v povprečju daje po 10,2 točki na tekmo. Uspešnejša sta le Dončić in Gustavo Ayon. Foto: EPA Sorodne novice Baskonia odčitala lekcijo Realu Dodaj v

Težave Reala se nadaljujejo - Randolph znova poškodovan

Brose gosti Barcelono

15. november 2017 ob 20:07

Madrid,Beograd,Bamberg - MMC RTV SLO

Naturalizirani slovenski reprezentant Anthony Randolph bo zaradi poškodbe tretje metatarzalne kosti desne noge odsoten med pet in šest tednov.

Kot so zapisali, si stopalnice 28-letni košarkar ni poškodoval zaradi udarca, ampak je posledica obremenjenosti. V torek je še igral ob polomu Real Madrida na gostovanju v Baskonii, kjer so bili v Vitorii Baski boljši s kar 105:75. Američan s slovenskim potnim listom je poškodovan že drugič v tej sezoni. Oktobra je manjkal zaradi težav z ramo, vendar je okreval hitreje, kot so sprva predvidevali.

Težavam s poškodbami visokih igralcev kraljevega kluba ni videti konca. Na isti tekmi proti CSKA-ju kot Randolph ramo si je koleno poškodoval Ognjen Kuzmić, ki je že končal sezono. Dalj časa bo odsoten tudi sicer prvi center Gustavo Ayon.

Ob odsotnosti obeh klasičnih petic je na položaju centra igral tudi Randolph, so pa v španski prestolnici pripeljali novo okrepitev Walterja Tavaresa. Verjetno bo sledila še kakšna, saj se težave poznajo tudi na rezultatih. Namreč v Evroligi so blancosi klonili že trikrat zapored (Himki, Maccabi, Baskonia), v nedeljo pa so bili poraženi tudi v domačem prvenstvu, ko jih je na kolena spravila Barcelona.

7. krog,danes ob 18.45:

FENERBAHČE - OLYMPIACOS



Ob 19.00:

CRVENA ZVEZDA - CSKA MOSKVA



Ob 20.00:

BROSE BAMBERG - BARCELONA



Ob 20.45:

VALENCIA - OLIMPIA MILANO

Odigrano v torek:

MACCABI - ANADOLU EFES

72:92 (19:19, 16:28, 26:20, 11:25)

Jackson 20, Bolden 12; McCollum 31, Štimac 15, Murić 2 (1/5) v 13 minutah.

PANATHINAIKOS - HIMKI MOSKVA

93:65 (26:16, 20:11, 26:22, 21:16)

Denmon 24, Gist 12, Calathes 11, Lojeski 10; Šved 17, Anderson in Zubkov 9.

BASKONIA - REAL MADRID

105:75 (36:17, 28:27, 24:19, 17:12)

Beaubois 15, Huertas 13, Granger 13; Dončič 18 (5/11) v 22 minutah, Tavares 10, Randolph 4 (2/7) v 12 minutah.

UNICAJA MALAGA - ŽALGIRIS

83:85 (17:21, 17:20, 14:18, 24:13) - po podaljšku

McCallum 19, Brooks 16; Pangos 21, Milaknis 13, White, Ulanovas 10.

Tilen Jamnik