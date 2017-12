Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Stefano Gross lovi drugo zmago v svetovnem pokalu. Foto: AP Sorodne novice Hirscherju ni uspelo ponoviti Stenmarkovega niza zmag Dodaj v

Težke razmere v Val d'Iseru je na prvi progi najbolje ukrotil Gross

Hadalin za las ujel finale

10. december 2017 ob 08:18,

zadnji poseg: 10. december 2017 ob 10:55

Val d'Isere - MMC RTV SLO

Italijan Stefano Gross je najbolje opravil s prvo slalomsko vožnjo v Val d'Iseru, tekmovanje moti sneženje.

Čez noč je zapadlo približno 30 centimetrov snega, kar je organizatorjem precej nagajalo. Konkurenca je sicer precej izenačena, saj je v eni sekundi po 30 nastopih kar 14 tekmovalcev! Najmanj je zaostal Avstrijec Michael Matt (+0,19), tretji pa je Šved Andre Myhrer (+0,21).

Hadalin ujel finale

Nastopili so trije Slovenci, Štefan Hadalin je z neugodno številko 47 zasedel 30. mesto in se tako še kot zadnji uvrstil v finale. Žan Grošelj in Žan Kranjec pa sta odstopila.

Druga vožnja se bo začela ob 12.30.

Edini slalom do zdaj je v Leviju dobil Felix Neureuther, ki pa je zaradi poškodbe že končal sezono.

