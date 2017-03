Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 20 glasov Ocenite to novico! V boju za prestižni pokal je še osem ekip. Foto: Reuters Kroglice je žrebal nekdanji valižanski nogometaš Ian Rush, ambasador finala Lige prvakov v Cardiffu. Foto: EPA Pred dvema letoma je Barcelona v finalu v Berlinu Juventus premagala s 3:1. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Težki nalogi za Real in Barcelono v četrtfinalu Lige prvakov

17. marec 2017 ob 10:34,

zadnji poseg: 17. marec 2017 ob 18:19

Nyon - MMC RTV SLO/STA/Reuters

V četrtfinalu Lige prvakov bosta na sporedu dva izjemno močna para, je določil žreb v Nyonu. Juventus bo v ponovitvi finala iz leta 2015 gostil Barcelono, Bayern pa aktualnega prvaka Real Madrid.

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je z Atleticom dobil (vsaj na papirju) najlažjega nasprotnika, saj ga čaka dvoboj z Leicestrom, ki se v Angliji bori za obstanek med elito. Zadnji par je Borussia Dortmund – Monaco.

Spet Bayern – Real

Bayern – Real je najpogostejši dvoboj v bojih na izpadanje, saj sta se med seboj pomerila kar desetkrat, do zdaj se je skupne zmage vsaka ekipa veselila po petkrat.

Münchenčani na zadnje srečanje v polfinalu sezone 2013/14 nimajo lepih spominov, saj so Madridčani napredovali v finale po zmagah z 1:0 v Madridu in 4:0 na Allianz Areni, na klopi kraljevega kluba pa je takrat sedel zdajšnji trener Bavarcev Carlo Ancelotti. "Tekma proti Realu bo nekaj posebnega. Zame bo zelo razburljivo, da se bom spet vrnil v Madrid. Mislim, da smo sposobni premagati Real. Želimo osvojiti Ligo prvakov," je dejal Ancelotti. Real je v polfinalu igral v vseh zadnjih šestih sezonah, Bayern pa v zadnjih petih.

"To je čista klasika, to je odličen žreb. Treba je imeti veliko spoštovanja do tekmeca, gre za ekipo, ki je v zadnjih treh letih kar dvakrat osvojila Ligo prvakov. Hkrati so moštvo z največ naslovi prvaka," je povedal predsednik Bayerna Karl-Heinz Rummenigge.

Marchisio: Drugačen dvoboj kot v finalu 2015

"To bo povsem drugačna tekma kot finale pred dvema letoma. V Berlinu smo igrali 90 minut, zdaj bomo odigrali dve srečanji," je žreb komentiral Juventusov vezist Claudio Marchisio. Kapetan Barcelone Andres Iniesta pa ga je ocenil takole: "Poleg trdne obrambe, ki je značilna za italijanska moštva, ima Juventus nogometaše, ki lahko naredijo razliko in so na zelo visoki ravni. Čaka nas težek dvoboj."

Prve tekme bodo na sporedu 11. in 12 aprila, povratne pa teden dni pozneje. Finale bo 3. junija gostil stadion Millenium v Cardiffu.

Liga prvakov, četrtfinale, prve tekme

Torek, 11. aprila, ob 20.45:

BORUSSIA (D) - MONACO

JUVENTUS - BARCELONA



Povratni tekmi bosta v sredo, 19. aprila.



Sreda, 12. aprila, ob 20.45:

ATLETICO MADRID - LEICESTER



BAYERN - REAL MADRID



Povratni tekmi bosta v torek, 18. aprila.

Termina polfinala sta 2./3. maj in 9./10. maj. Finale bodo igrali 3. junija v Cardiffu.



Evropska liga, četrtfinale, prve tekme

Četrtek, 13. aprila, ob 21.05:

ANDERLECHT - MANCHESTER UNITED

CELTA VIGO - GENK

AJAX - SCHALKE

LYON - BEŠIKTAŠ

Povratne tekme bodo v četrtek, 20. aprila, ob 21.05.

