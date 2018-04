Thiem dan po veliki zmagi prejel pravo lekcijo Nadala

Dimitrov izločil Goffina

20. april 2018 ob 16:46

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Rafael Nadal na pesku znova nima pravega tekmeca. V četrtfinalu mastersa v Monte Carlu je zmlel Dominica Thiema s 6:0 in 6:2 po 68 minutah. Enajsto lovoriko v kneževini mu bo zelo težko odvzeti.

V četrtek je Thiem z odlično igro izločil Novaka Đokovića v treh nizih, tokrat pa je bil nemočen od začetka. "Rafa" je v veličastnem slogu osvojil uvodnih devet iger, šele nato je Avstrijec malce zadihal. Po 52 minutah igre na stadionu Rainierja III je osvojil prvo igro in dobil stoječe ovacije s tribun. Razmerje v osvojenih točkah je bilo kar 58:28. V Monte Carlu ima Španec neverjetnih 66 zmag in le štiri poraze.

Lani sta se Nadal in Thiem srečala na štirih velikih turnirjih na pesku. V finalu Barcelone, Madrida in v polfinalu Roland Garrosa je bil boljši Španec, v četrtfinalu mastersa v Rimu pa je presenetil Thiem.

V soboto se bo srečal z Grigorjem Dimitrovim, ki je izločil Davida Goffina s 6:4 in 7:6. Bolgar je dobil le enega od 13 medsebojnih obračunov. Nadal ima lepo priložnost, da osvoji 31. turnir serije 1.000 v karieri. Le z zmago bo ostal številka ena na svetu. Če ne ubrani lovorike v kneževini, se bo na prvo mesto vrnil Roger Federer, ki bo tudi letos počival med peščeno sezono in se bo pripravil za travnati del sezone junija in julija.

Nišikori po maratonu ugnal Čilića

Kei Nišikori se je prvič uvrstil v polfinale turnirja v Monte Carlu. Po dveh urah in 55 minutah je premagal drugega nosilca Marina Čilića s 6:4, 6:7 in 6:3. Japoncu je odločilni brejk uspel v osmi igri odločilnega niza. Hrvat je zadel precej več "winnerjev" (47:21), pokopalo pa ga je 61 neizsiljenih napak.

Četrtfinale, tabela:

NADAL (ŠPA/1) - THIEM (AVT/5)

6:0, 6:2



DIMITROV (BLG/4) - GOFFIN (BEL/6)

6:4, 7:6 (5)



A. ZVEREV (NEM/3) - GASQUET (FRA)

NIŠIKORI (JAP) - ČILIĆ (HRV/2)

6:4, 6:7 (1), 6:3

A. G.