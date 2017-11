Thiem odlično začel in obupno nadaljeval

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! David Goffin je prvi Belgijec v polfinalu zaključnega mastersa. V soboto ga čaka dvoboj z Rogerjem Federerjem. Foto: Reuters Dodaj v

17. november 2017 ob 16:23

London - MMC RTV SLO

Dominic Thiem je na teniškem mastersu v Londonu proti Davidu Goffinu v prvem nizu povedel s 3:0, nato pa do konca dobil samo še dve igri, tako da se je v polfinale tega elitnega turnirja prvič prebil Belgijec.

Goffin je zmagal s 6:4 in 6:1. Ko je Avstrijec v drugi igri brez izgubljene točke vzel Goffinu servis in v naslednji igri povedel s 3:0, si nihče ni mislil, da bo v nadaljevanju Thiem delal toliko napak. Goffin je to izkoristil, pa čeprav še zdaleč ni blestel, a je imel dober odstotek uspešnih prvih servisov (na koncu je odstotek sicer malce pokvaril). Za zmago je potreboval uro in 11 minut.

Goffin, prvi Belgijec v polfinalu zaključnega mastersa, bo v soboto igral z Rogerjem Federerjem, ki ga v karieri v šestih dvobojih še ni premagal.

V predtekmovanju bo v skupini Peta Samprasa danes še dvoboj Grigor Dimitrov - Pablo Carreno Busta, ki pa ne bo odločal o ničemer. Dimitrov je že v polfinalu, kjer bo njegov tekmec Jack Sock.

Pablo Carrena Busta v Londonu nastopa namesto poškodovanega Rafaela Nadala.

ZAKLJUČNI TURNIR SERIJE ATP, LONDON

(8.000.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Skupina Pete Sampras:

GOFFIN (BEL/7) - THIEM (AVT/4)

6:4, 6:1



Danes ob 21.00:

DIMITROV (BLG/6) - CARRENO BUSTA (ŠPA/9)

Lestvica: DIMITROV * 2 2 0 4:1 2 točki GOFFIN * 3 2 1 4:3 2 THIEM 3 1 2 3:5 1 CARRENO BUSTA 1 0 1 1:2 0 NADAL 1 0 1 1:2 0 * - v polfinalu

