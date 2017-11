Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Grigor Dimitrov je po izenačenem obračunu ugnal Dominica Thiema. Foto: Reuters Sorodne novice Federer uspešno čez prvo oviro v Londonu Dodaj v

Thiem v ključnih trenutkih naredil dve zaporedni dvojni napaki

Ob 21. uri Nadal - Goffin

13. november 2017 ob 18:12

London - MMC RTV SLO

Na zaključnem teniškem turnirju elitne osmerice v Londonu so se začeli tudi boji v skupini Peta Samprasa. Grigor Dimitrov je v treh nizih ugnal Dominica Thiema.

Šestopostavljeni Dimitrov je slavil zmago s 6:3, 5:7 in 7:5. Bolgar je tekmecu trikrat vzel servis. V odločilnem nizu mu je to uspelo v enajsti igri, ki se je končala brez osvojene točke Thiema, in na koncu z dvema zaporednima dvojnima napakama. V zadnji igri je Dimitrov povedel s 15:40, izkoristil pa je tretjo zaključno žogo. Dvoboj je trajal dve uri in 21 minut.

Ob 21. uri se bosta v omenjeni skupini pomerila še prvi igralec sveta, Španec Rafael Nadal, in Belgijec David Goffin.

Zaključni turnir serije ATP, London

(8.000.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Skupina Pete Sampras:

DIMITROV (BLG/6) - THIEM (AVT/4)

6:3, 5:7, 7:5



Danes ob 21.00:

NADAL (ŠPA/1) - GOFFIN (BEL/7)

T. O.