Thiem v sedmem poskusu prvič ugnal Andersona

Petra Kvitova do lovorike po maratonu

13. maj 2018 ob 07:19

Madrid - MMC RTV SLO

V nedeljskem finalu teniškega turnirja ATP serije 1000 v Madridu bosta igrala Avstrijec Dominic Thiem in Nemec Alexander Zverev.

24-letni Thiem je dan po zmagi nad Rafaelom Nadalom dobil neugodnega tekmeca, s katerim je do zdaj izgubil vseh šest medsebojnih dvobojev, Južnoafričana Kevina Andersona, vendar ni imel večjih težav in je zmagal s 6:4 in 6:2. Že v prvi igri je Thiemu uspel odvzem servisa, kar je bil tudi edini brejk v prvem nizu. Ko je v drugem nizu Anderson tretjič izgubil igro na svoj servis in je Thiem povedel s 4:1, je bilo bolj kot ne vse odločeno.

Thiem se je v Madridu tako kot lani prebil do finala. Za ček, na katerem bo pisalo 1,190 milijona evrov, se bo pomeril z Alexandrom Zverevom, ki je v polfinalu v 58 minutah odpravil Kanadčana Denisa Shapovalova.

V ženskem finalu je Petra Kvitova v treh nizih ugnala Kiki Bertens in postala prva, ki je trikrat zmagala v Madridu. Če je leta 2015 Kvitova v finalu Wimbledona Bertensovo odpravila v 36 minutah, je tokrat potrebovala kar dve uri in 53 minut. V zadnjem nizu je bila ključna osma igra, ko je Kiki Bertens izgubila igro na svoj servis in je Kvitova povedla s 5:3, nato pa zadnjo igro dobila brez izgubljene točke.

Hercogova pred težko oviro

Polona Hercog je uspešno začela kvalifikacije za turnir v Rimu z nagradnim skladom 3,35 milijona dolarjev. V prvem krogu je s 6:3 in 6:3 premagala Federico di Sarra 379. igralko sveta. V drugem krogu kvalifikacij Hercogovo čaka dvoboj s prvo nosilko kvalifikacij, Srbkinjo Aleksandro Krunić, 45. igralko sveta.



MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 1000, MADRID

(7.190.930 evrov, pesek)



Finale, danes ob 18.30:

A. ZVEREV (NEM/2) - THIEM (AVT/5)

Polfinale:

THIEM (AVT/5) - ANDERSON (JAR/6)

6:4, 6:2

A. ZVEREV (NEM/2) - SHAPOVALOV (KAN)

6:4, 6:1

MEDNARODNI TURNIR WTA PREMIER, MADRID

(6.685.828 evrov, pesek)



Finale:

KVITOVA (ČEŠ/10) - BERTENS (NIZ)

7:6 (6), 4:6, 6:3

