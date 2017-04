Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Chicago (na fotografiji Cristiano Felicio) je predvsem zaradi boljšega skoka (53:36) v Bostonu zmagal s 102:106. Foto: Reuters Isaiah Thomas je dan po smrti 22-letne sestre Chyne Chicagu nasul 33 točk. Od prihodu na parket so ga pozdravili s stoječim aplavzom, pred igranjem himne je bila minuta molka, Thomas pa je v spomin na mlajšo sestro Chyno Thomas na svojo obutev zapisal "RIP Lil Sis." Foto: Reuters Golden State je bil s 121:109 boljši od Portlanda. Kevin Durant je 32 točkam dodal 10 skokov. Stephen Curry je dosegel 29 točk, imel pa je tudi pet izgubljenih žog. Foto: Reuters John Wall (32 točk) je navdušil navijače Washingtona, ki so mu vzklikali: M-V-P! Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Thomas igral kljub tragični nesreči njegove sestre

Golden State v zadnji četrtini strl Portland

17. april 2017 ob 07:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Golden State je končnico Lige NBA začel z zmago nad Portlandom s 121:109. Ključen je bil delni izid 15:2 na začetku zadnje četrtine, pri katerem je Ian Clark prispeval sedem od svojih 12 točk.

Kevin Durant je bil z 32 točkami (met iz igre 12/20) in 10 skoki najbolj razpoloženi košarkar Golden Stata, pomagal pa je tudi Stephen Curry z 29 točkami. V prvih treh četrtinah si lanski finalisti prvenstva NBA niso priborili več kot osem točk zaloge, gostje so jih ob koncu tretje četrtine ujeli (88:88). Pri Portlandu je CJ McCollum z 41 točkami postavil rekord kariere na tekmah končnice. Damian Lillard je dodal 34 točk.

Butler potopil Boston

Na štirih nedeljskih tekmah končnice je "brejk" uspel le Chicagu, ki je v Bostonu zmagal s 102:106, potem ko je bil v skoku boljši s 53:36. Jimmy Butler je 15 od svojih 30 točk dosegel v zadnji četrtini, vključno s petimi v nizu 8:0, s katerimi je Chicago sredi zadnje četrtine prevzel nadzor.

Thomas izgubil mlajšo sestro Chyno

Večer je bil zelo čustven, saj je branilec Isaiah Thomas igral, čeprav je dan prej v prometni nesreči umrla njegova mlajša sestra Chyna. Thomas, ki ni mogel zadrževati solz, je zbral 33 točk, sedem sekund pred koncem je s polaganjem Boston približal na le dve točki (102:104), a je na drugi strani Butler z uspešnima prostima metoma odločil tekmo.

Westbrook izgubil devet žog

Najlažje je do prve zmage v končnici prišel Houston, saj je Oklahomo razbil s 118:87. James Harden je v prvem polčasu zgrešil vseh šest poskusov za tri točke, a je na koncu zbral 37 točk (13/28). Manj uspešen je bil Oklahomin zvezdnik Russell Westbrook, saj je ob skromnem metu iz igre (6/23) dosegel 22 točk, imel pa je kar devet izgubljenih žog.

Wall z 32 točkami postavil rekord končnice

Washington je Atlanto premagal s 114:107 in v seriji na štiri zmage vodi z 1:0. John Wall je bil z 32 točkami (osebni rekord končnice) in 14 podajami najboljši igralec večera. Markieff Morris, ki je po 448 odigranih tekmah rednega dela le okusil slast igranja v končnici, je prispeval 21 točk. Atlanto so pestile zlasti izgubljene žoge (21).

KONČNICA, 1. krog, vzhod:

BOSTON (1) - CHICAGO (8) 0:1

102:106 (28:23, 18:25, 28:26, 28:32)

Thomas 33, Horford 19, Bradley 14; Butler 30, Portis 19.

WASHINGTON (4) - ATLANTA (5) 1:0

114:107 (25:29, 20:19, 38:28, 31:31)

Wall 32 točk in 14 podaj, Beal 22, Morris 21; Schröder 25 točk in 9 podaj, Millsap 19.

Ponedeljek:

CLEVELAND/2 - INDIANA (7) 1:0

Torek:

TORONTO (3) - MILWAUKEE (6) 0:1



ZAHOD

GOLDEN STATE (1) - PORTLAND (8) 1:0

121:109 (31:27, 25:29, 32:32, 33:21)

Durant 32 točk in 10 skokov, Curry 29, Green 19, Thompson 15; McCollum 41, Lillard 34.

HOUSTON (3) - OKLAHOMA (6) 1:0

118:87 (27:29, 32:25, 30:20, 29:13)

Harden 37 (13/28), 9 podaj in 7 skokov, Beverley 21; Westbrook 22 točk in 11 skokov.

Ponedeljek:

SAN ANTONIO (2) - MEMPHIS (7) 1:0

Torek:

LA CLIPPERS (4) - UTAH (5) 0:1

V poudarjenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

T. O.