Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Thomas Muster, pred dvema desetletjema kralj peščenih igrišč, praznuje 50. rojstni dan. Foto: EPA Dodaj v

Thomas Muster

2. oktober 2017 ob 17:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vesel sem, da takrat še ni bilo pametnih telefonov. Bilo je ekstremno. Med vožnjo so me ustavljali na križiščih in prosili za avtograme.

Avstrijec Thomas Muster, ki danes praznuje 50. rojstni dan, se spominja, kako priljubljen je bil v domovini, ko je bil na vrhuncu kariere. Leta 1996 je bil šest tednov na prvem mestu lestvice ATP, ima 44 turnirskih zmag (večinoma na peščeni podlagi), največ pa je seveda vredno zmagoslavje na Odprtem prvenstvu Francije leta 1995. Muster je še vedno edini Avstrijec, ki je slavil na turnirjih za grand slam. Danes živi mirno življenje v Leibnitzu na avstrijskem Štajerskem, stran od kamer in mikrofonov. Vir: orf.at.

M. L.