Razkol v Skyu? Froomu pobegnil moštveni kolega. 32-letni Valežan Geraint Thomas je z napadom na najstrmejšem delu ciljnega vzpona prišel do etapne zmage in rumene majice vodilnega, pri čemer vsaj v prvih izjavah ni bilo slišati, da gre za taktiko Skyja, ki vozi za peto zmago Chrisa Frooma na Touru. Foto: Reuters Ko je Dan Martin napadel in ga je pokril le Chris Froome, se je v skupino kapetanov ravno vrnil Steven Kruijswijk, uradni kapetan Rogličevega LottoNL-Jumba. Ali je Rogla čakal na kapetana ali ni imel dovolj moči? Foto: Reuters Napad je bil nagonski, ne načrtovan. Froome je lahko sledil ostalim, tako da se nisem oziral nazaj. Videl sem Nieveja, dober fant in ga je škoda, a sem si res želel etapne zmage. To je bila velika priložnost za rumeno majico, a nisem vedel, kako se bo razpletlo. Geriant Thomas po zmagi na 11. etapi. Thomas ima po drugi etapni zmagi kariere na Dirki po Franciji v skupnem seštevku pred moštvenim kapetanom skoraj minuto in pol prednosti. Foto: Reuters Greg Van Avermaet je že pred štartom 11. etape povedal, da pričakuje, da bo izgubil rumeno majico vodilnega, ki jo je nosil zadnjih 6 dni. Pri tem je Belgijcu uspevalo, da je vsak dan vsaj za malo povečal prednost, kar je na Touru uspevalo le Eddyju Mercxxu. Foto: Reuters

Thomas na ciljnem vzponu oblekel rumeno majico, Roglič skupno 5.!

Še noben Slovenec ni bil višje na Touru

18. julij 2018 ob 13:57,

zadnji poseg: 18. julij 2018 ob 18:02

Albertville - MMC RTV SLO

Prvi ciljni vzpon na 105. Touru je prinesel pravo alpsko dramo. Pričakovano je Sky prevzel rumeno majico, a ne Chris Froome, temveč zmagovalec 11. etape Geraint Thomas. Primož Roglič je z 11. mestom prišel že na 5. mesto skupne razvrstitve!

Kolesarji so morali premagati 'le' 108 km od Albertvilla do La Rosierja, a so bili zato ti peklenski. Pika na i kratke gorske etape je bil ciljni vzpon do vasi La Rosier (1.855 m; 17,6 km ob 5,8-odstotnem naklonu). Kot prvi so se začeli vzpenjati štirje kolesarji Warren Barguil, Mikel Nieve, Damiano Caruso in Michael Valgren.

Ob prehodu glavnine v vzpon je ritem navil Skyev vlak s peterico okoli Frooma in hitro se je začel osip iz peletona. Ko sta vodilno skupinico ujela kolesarja Cofidisa Navarro in Herreda, je 9 km pred ciljem napadel Mikel Nieve in se podal po etapno zmago. Sky je med zaključnim vzponom samo še stopnjeval ritem, čim strmejši je bil vzpon, bolj je pritiskal Michal Kwiatkowski, Froomovi tekmeci so odpadali drug za drugim, a Primož Roglič se je v družbi kapetana Stevena Kruijswijka (oba LottoNL-Jumbo) dolgo držal ob prvem favoritu Toura.

Neobičajna taktika Skya ali soliranje Thomasa?

Pet kilometrov pred ciljem, na najstrmejšem delu, je napadel Geraint Thomas, moštveni kolega Frooma, in se odpeljal naprej. Ob prvem favoritu so se začeli vrstiti napadi Romaina Bardeta in Dana Martina, ki so povsem zdesetkali glavnino. V drugem poskusu je Irec Martin s seboj odpeljal Chrisa Frooma, ostali kandidati za visoko skupno uvrstitev, tudi Roglič, pa skoka niso pokrili. Ravno v trenutku Martinovega napada, se je skupini znova pridružil Kruijswijk.

Thomas je neutrudno bežal pred Froomom in je tik pred ciljem ujel Nieveja ter neusmiljeno zapeljal mimo njega ter prišel tudi do etapne zmage in skupnega vodstva. Novi nosilec rumene majice ima pred moštvenim kapetanom Froomom zdaj že občutno prednost: 1 minuto in 25 sekund! Kot drugi je na vrh La Rosier pripeljal Tom Dumoulin, ob njem pa Froome, ki sta skupno ravno obratno: tretji in drugi.

Rogla pridobil kar pet mest

S slabo minuto zaostanka je prišla skupina preostalih kapetanov, med njimi tudi Primož Roglič, ki je v 11. etapi zasedel 11. mesto, predvsem pa je z zaostankom 2 minut in 23 sekund napredoval z 10. kar na skupno 5. mesto. V zgodovini Toura še noben slovenski kolesar v boju za rumeno majico ni bil višje uvrščen! V skupnem seštevku Roglič za tretjim Dumoulinom zaostaja le za 39 sekund, za prvim favoritom Froomom pa 58 sekund.

Prvi vzpon dobil torkov francoski junak

Na etapi, kjer so se kolesarji vzpenjali kar 45 odstotkov časa, jih je najprej čakal vzpon ekstra kategorije na Bisanne (1723 m), kjer so morali 12,4 km poganjati pedale ob 8,2-odstotnem povprečnem naklonu. Hitro je pobegnila večja skupina kolesarjev, v njej je prevladal lastnik pikčaste majice in zmagovalec torkove, prve alpske etape Julien Alaphilippe, ki je z zmago utrdil vodstvo v prestižni razvrstitvi za hribolazce.

Valverde prvi napadel Frooma

Po prvem zelo strmem in napornem spustu je sledil vzpon na Pre (12,6 km ob 7,7-odstotnem vzponu), kjer je končno napadel prvi izmed kandidatov za skupno zmago – Alejandro Valverde. Prekaljenega Španca je iz ubežne skupine počakal moštveni kolega iz Movistarja Marc Soler in skupaj sta si pred vlakom Skya ter glavnino, v kateri je vseskozi tudi Primož Roglič, hitro nabrala minuto prednosti, saj prvi favorit Chris Froome s svojimi 7 pomočniki ni odgovoril.

Barguileva taktika se obrestuje

Sočasno je prelaz Pre, drugi vzpon najvišje kategorije na etapi, osvojil Francoz Warren Barguil, ki je v torek najbrž namerno nabral večji časovni zaostanek, da bi nato imel bolj proste roke pri osvajanju točk na gorskih ciljih. V boju za pikčasto majico je sočasno Alaphilippe trčil ob zid in močno zaostal za ubežno skupino. Na vrsti je bil še krajši vzpon na Roseland (1968 m; 5,7 km ob 6,5-odstotnem naklonu), ki ga je prav tako osvojil Barguil in dodal novih 5 točk. Sledil je še zahteven spust na 812 m nadmorske višine, kjer se je od glavnine odlepil Tom Dumoulin, ki je pred zadnjim vzponom ujel Valverdeja, na koncu pa napredoval med prvo trojico na dirki.

Kdo bo osvojil Alp d'Huez?

V četrtek sledi zadnji del letošnje alpske trilogije s ciljnim vzponom na legendarni Alpe d'Huez, kjer se napoveduje nadaljevanje srednega spektakla, kjer bi morali dobiti odgovor, ali je res prišlo do razkola v Skyju ali gre za taktično razbremenitev Frooma. Predvsem pa, kako se bo odrezal Roglič, ki je v izjemnem izhodišču v skupni razvrstitvi. A ne gre pozabiti, da gre za 3-tedensko etapno dirko, kjer so na vrsti še Pireneji s 4 gorskimi etapami, takoj po njih pa še zahteven kronometer, ki je pomemben Rogličev adut.

Na 175,5-km etapi so štirje gorski cilji, trije ekstra kategorije, vključno s ciljnim vzponom na 1.850 m visoko Alpe d'Huez, pri čemer se vzpon začenja v vasi Le Bourg d'Oisans na 722 m, čemur sledi 13,8 km vzpona s povprečno 8,1-odstotnim naklonom in 21 serpentinami.

105. Dirka po Franciji

11. ETAPA

Albertville-La Rosiere, 108 km: 1. G. THOMAS VB 3:29:36 2. T. DUMOULIN NIZ +0:20 3. C. FROOME VB 0:20 4. D. CARUSO ITA 0:22 5. M. NIEVE ŠPA 0:22 6. D. MARTIN IRS 0:27 7. J. HERRADA ŠPA 0:57 8. R. BARDET FRA 0:59 9. V. NIBALI ITA vsi 10. N. QUINTANA KOL isti 11. P. ROGLIČ SLO čas

SKUPNI VRSTNI RED

Po 11. etapi: 1. G. THOMAS VB 44:06:16 2. C. FROOME VB +1:25 3. T. DUMOULIN NIZ 1:44 4. V. NIBALI ITA 2:14 5. P. ROGLIČ SLO 2:23 6. S. KRUIJSWIJK NIZ 2:40 7. M. LANDA ŠPA 2:56 8. R. BARDET FRA 2:58 9. N. QUINTANA KOL 3:16 10. D. MARTIN IRS isti čas

VIDEO Zadnjih pet kilometrov 11. etape Dirke po Franciji

M. L., To. G.